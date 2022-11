Není to příjemný pohled. Když si chcete dohledat poslední výsledky východočeského dua ve druhé hokejové lize, najdete u vrchlabského Stadionu čtyři červená políčka znázorňující porážky, u Hronova dokonce pět.

Naposledy Vrchlabí padlo v hale pražské Kobry, Hronov padl v Chebu. Oba zápasy se rozhodovaly v závěrečných třetinách, do kterých šli soupeři za nerozhodného stavu. Forma krajských reprezentantů není dobrá, dalšími soupeři, proti nimž by oba celky rády zlé série ukončily, budou pro Wikov Ústí nad Labem a pro horaly Řisuty.

II. liga, skupina Západ

Kobra Praha – Vrchlabí 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Stadion mířil do hlavního města ukončit sérii porážek a pomoci k tomu měla i skupinka nejvěrnějších fanoušků. Díky nim se hostující hráči mohli místy cítit jako doma, k vítězství to ale přesto nakonec nepomohlo.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.czOba soupeři si v úvodní periodě vyzkoušeli jednu přesilovou hru, zatímco však Vrchlabští tu svoji hned na začátku nevyužili, soupeř Bendíkovo hákování trestal. Po rychlém vpádu do útočné třetiny nahazoval puk před Vacka Kolda a hokejka Petráka poslal kotouč za záda vrchlabského gólmana.

Uběhlo však pouhých 14 vteřin, když na druhé straně obdržel od Hlaváče přihrávku mezi kruhy Urban a bez dlouhého rozmýšlení trefil volné místo vedle domácího Sochůrka – 1:1.

Kapitán horalů nakonec mohl být tím, kdo zápas otočí ve prospěch svého mužstva. Právě on měl možná klíčové příležitosti na zvrat. Jenže ve 24. minutě jeho ránu vytěsnil gólman na tyč a na začátku třetí části stejný hráč neproměnil samostatný únik na Sochůrka.

Rozhodnutí tak padlo na straně druhé. V 53. minutě si nejprve za vlastní brankou vyměnili puk Šťastný s Dudou, druhý jmenovaný nalinkoval nádhernou kolmici na rozjetého Nováka a ten před Vackem zvolil precizní a hlavně gólový blafák do bekhendu – 2:1.

Závěrečná snaha horalů byla marná, v čase 58:44 navíc při power-play trefil odkrytou klec Zídek.

Fakta - branky a nahrávky: 15. Petrák (Kolda, Zídek), 53. Novák (Duda, Šťastný), 59. Zídek (Kolda, Petrov) – 15. Urban (Hlaváč, Tatar). Rozhodčí: Valda – Toman, Goltsch. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 235. Třetiny: 1:1, 0:0, 2:0.

HC Kobra Praha: Sochůrek (Kmec) – Ženíšek, Knesl, Duda, Holý, Straka, Svach – Janča, Míšek, Zídek, Šťastný, Petrov, Martínek, Jedlička, Novák, Kolda, Petrák, Daniel. Trenér: Miloslav Šeba. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – Perička, Bendík, Duran, Oliva, P. Horáček, J. Kynčl, P. Fiala – D. Chalupa, Chrtek, A. Jirků – Jakub Tatar, P. Urban, J. Hlaváč – F. Moník, M. Kozák, T. Bláha – A. Cerman, Duchan, R. Šlaicher. Trenér: Tomáš Jirků.

Ohlasy trenérů

Miloslav Šeba (HC Kobra Praha): „Oba dva jsme byli prakticky na šestém místě, o které se také hrálo. Zápasy s Vrchlabím jsou vždy vyrovnané. V první třetině nám to šlo, v té druhé jsme tak dobří nebyli. Tam bylo v prvních deseti minutách Vrchlabí určitě lepší. Za třetí třetinu jsme si to ale zasloužili, protože jsme chtěli víc. Navíc jsme soupeře i přestříleli.“

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Je to pro nás čtvrtá hořká porážka v řadě. Počtvrté jsme ztratili zápas v poslední třetině. Prostě nedáváme branky, nejsme produktivní, celkově málo střílíme a málo chodíme před branku. Takto se ta utkání nedají vyhrát. Nehrajeme špatně, hrajeme organizovaně, ale pak někdo z hráčů udělá hrubou individuální chybu a soupeř nás potrestá. My nejsme schopní naše šance proměnit. Nejdeme tomu naproti a nedáme ani ošklivé góly z dorážek, které teď potřebujeme. Musíme to změnit, abychom opět začali bodovat.“

Cheb – Hronov 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

V úvodních minutách museli Hronovští nejprve přežít dvě přesilové hry soupeře, v čase 10:32 to však byli oni, kdo otevřel střelecký účet zápasu. Kozlov nahazoval před branku, kde vznikla trma vrma, ze které vyšel nejlépe důsledný střelec Akhmetianov – 0:1.

V 16. minutě Západočechy podržel gólman Kašpar, ani ten ale na startu prostřední části nedokázal zabránit Putzovi, aby přidal druhou branku hostů. Třetí mohli Hronovští zaznamenat v následné přesilovce, chvíli poté, co se ale Strýček vrátil z trestné lavice, sehráli domácí pěknou kombinaci, na jejímž konci byla trefa Čejky.

Na střídačce Hronova nepanuje dobrá nálada. Hokejisté Wikova pětkrát za sebou nebodovali, další pokus dostanou na ledě Ústí nad Labem.Zdroj: Zdeněk Šulc

Kontaktní branka vlila domácím krev do žil a druhou přestávku Cheb orámoval dalšími dvěma góly. Nejprve domácí velice šťastně srovnali a ve 36. vteřině závěrečné periody Parshakov po individuální akce stav otočil. Když pak na konci 48. minuty přidal chebskou pojistku Nekvinda, bylo o vítězi utkání rozhodnuto.

Fakta – branky a nahrávky: 31. Čejka (Vrtek, Nekvinda), 39. Stejskal (Vrtek), 41. Parshakov (Shafeev, Krutina), 48. Nekvinda (Vojtěch Šik, Vrtek) – 11. Akhmetianov (Poppel, Hašlar), 25. Putz (Horký, Exner). Rozhodčí: Zeliska – Hradil, Teršíp. Vyloučení: 8:7. Bez využití. Diváci: 130. Třetiny: 0:1, 2:1, 2:0.

HC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Troška, Kořán, Iakhanov, Shikut, Šik, Strýček, Stejskal – Vrtek, Rozhon, Krutina, Parshakov, Shafeev, Čejka, Nekvinda, Šťastný, Konášek. Trenér: Petr Nekvinda. HC Wikov Hronov: Cinka, (Ševců) – Pavelka, Kozlov, Rubáček, Salnikov, Exner, Amirov – Horký, Bořuta, Poppel, Štrombach, Hašlar, Veselý, Putz, Subbotin, Akhmetianov, Hovsepjan, Melnikov. Trenér: Leoš Kamaryt.

Další výsledky 18. kola: Mostečtí Lvi – Letňany 0:7, Příbram – Jablonec nad Nisou 2:1, Chomutov – Děčín 3:2 po prodloužení, Řisuty – Tábor 4:7, Písek – Benátky nad Jizerou 2:1, Klatovy – Ústí nad Labem 0:2.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz

Program 19. kola – středa 18.00: Řisuty – Vrchlabí, Ústí nad Labem – Hronov, Letňany – Děčín, Chomutov – Příbram, Tábor – Klatovy, Mostečtí Lvi – Kobra Praha, Benátky nad Jizerou – Jablonec nad Nisou, Písek – Cheb.