Trutnov – Jak se dá prohrát vyhraný zápas předvedli v úterý hokejisté Trutnova.

Proti Benešovu třikrát vedli, ale ani to jim nestačilo na zisk bodů. Gólem hostujícího útočníka Kocmana půl minuty před koncem střetnutí prohráli 3:4.

„Utkání jsme v závěru prohráli po hrubých individuálních chybách. Benešov je zkušené mužstvo, které je dokázalo využít,“ posteskl si trenér Trutnova Radim Haupt. „Kdyby to po první třetině bylo 4:1, nikdo se nemohl divit, ale takový je hokej,“ prohlásil.



Domácí opravdu soupeře téměř k ničemu nepustili. Z šestnácti střel se ale ujala jen ta útočníka Ladislava Jindřicha, nové akvizice z Chrudimi. Ve druhé části dostal trutnovský tým do vedení dvacetiletý bek Martin Klement, který si v závěrečném dějství svou povedenou ránu v přesilovce zopakoval ještě jednou.

„Je to smůla. Neproměnili jsme šance, na rozdíl od soupeře, který to, co měl, využil,“ poznamenal autor dvou trutnovských gólů. „Velká škoda minimálně jednoho bodu. Musíme na to zapomenout a jít dál. Ještě není ani polovina soutěže,“ konstatoval lodivod Radim Haupt.



Zatímco domácí celek odehrál zápas ve výrazně posílené sestavě, hosté do Podkrkonoší přicestovali jen s osmi beky a sedmi útočníky. „Chtěli jsme hrát zezadu, čekat na chyby soupeře a dávat góly z brejků, což se nám podařilo. Hlavně Bosasovi s Kocmanem se dařilo střelecky, když dali po dvou gólech. Celé mužstvo podalo super výkon a brankář Malík nás podržel,“ řekl po utkání benešovský kouč Jan Vobecký.



Trutnovský tým po porážce klesl v tabulce na předposlední místo a jeho křivka úspěšnosti stále létá nahoru a dolu. „Každý z hráčů by měl začít sám u sebe. Uvidíme, jestli se to zlepší,“ nechal se slyšet trenér Haupt. V dalším kole se trutnovští hokejisté v sobotu vydají do Nymburku a zpět na domácí led se vrátí příští týden ve středu, hostí Pelhřimov.