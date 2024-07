/FOTO/ Extraligoví hokejisté Mountfieldu HK vyjeli o letní přestávce poprvé společně na led a na řadě z nich byla v úterý večer vidět úleva. Vždyť kdo by se netěšil ze suché přípravy zpátky do výstroje, z letních veder do známého prostředí a hokejové kabiny plné spoluhráčů.

Chybět v ní nemohl obránce Tomáš Pavelka. Jednatřicetiletý zkušený bek do Hradce Králové dorazil z rodné Ostravy, kde trávil většinu času během delší pauzy a pod svým kondičním trenérem individuálně nabíral fyzičku potřebnou pro druhou fázi přípravy na novou sezonu.

Jak si první polovinu léta užil nebo kam vyrazil s rodinou, také o tom hovořil bývalý bek Litvínova či pražské Sparty krátce po úvodním tréninku na ledě malé haly ČPP Arény.

Tomáši, jaké jsou pocity po prvních trénincích na ledě?

No tak bylo toho docela dost, si myslím. Přece jen, ten program je náročný a vždycky na tom začátku je to zase jen jiný pohyb než člověk dělá přes léto, takže to tělo si na to musí zvyknout.

close info Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK zoom_in Tomáš Pavelka Od některých hráčů zaznívali názory, že to bylo na první trénink až moc tvrdé. Jak to vidíte vy?

Jak jsem říkal v první odpovědi, vidím to spíš tak, že na to tělo není zvyklé. Nemyslím si, že by to bylo nějak extra náročné, spíš nezvyk pro tělo. Samozřejmě jsme byli poprvé takhle organizovaně na ledě, už tam bylo i kondiční bruslení. Možná proto se to zdálo být náročnější, ale věřím, že si to brzy sedne a bude to dobré.

Nohy tedy vše zvládaly?

No mám je slušně zavařené (úsměv). Přece jen včera jsme měli testy a tam je to pak znát.

Na přípravu se tu sešlo několik zajímavých tváří. Oliver Okuliar, Tomáš Hamara, Filip Hronek. Je to pro vás zpestření, že si můžete zatrénovat s hráči, kteří působí v NHL?

Rozhodně. Ti kluci se dostali do jiných soutěží, mohou přinést trochu jiný hokej. Hlavně Hroňas je top bek celé NHL, takže na něho můžeme koukat nejen ti mladí, ale všichni. Je fajn, že jsou s námi. Navíc je nás na ledě víc a na jednotlivce pak zbývá více odpočinku.

S Oliverem jste byli na některá cvičení i ve dvojici. Jak se to seběhlo a jak jste si to užil?

Strašně jsem si to užíval. Vybral jsem si ho a byl moc rád, že jsem si to s ním mohl dát do klacku. On už byl loni u nás od ostatních odskočený, takže se od něho člověk může jen naučit.

close info Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK zoom_in Tomáš Pavelka Když bychom se měli vrátit k suché přípravě, jaká z vašeho pohledu byla?

Já jsem měl individuální přípravu, takže tréninky jeden na jednoho. Věřím, že jsem připravený dobře, ale teď je brzy na to něco hodnotit. Uvidíme v průběhu sezony nebo v prvních týdnech na ledě, jak se budu cítit. Teď se ale cítím dobře.

Plán jste měl nastavený od kondičního kouče Michala Tvrdíka?

Byli v kontaktu, mluvili spolu a byla tam nějaká komunikace, ale hlavní rozhodnutí dělal můj kondiční trenér.

Suchá příprava nebývá pro nikoho oblíbená. Jak to máte vy sám. Odpočítáváte dny k návratu na led?

Ani bych neřekl. Bylo to sice náročné, ale zároveň pestré. Bylo to udělané tak, aby se mi příprava neznechutila, ale aby mě trochu i bavila. Nemusel jsem se do tréninků přemlouvat, více méně jsem se těšil a co říkali kluci, tak i pod Tvrďou (Michalem Tvrdíkem) ta příprava byla fajn a že je to bavilo.

Tomáš Pavelka v minulé sezoně Základní část: 51 odehraných utkání, 9 vstřelených branek, 18 gólových nahrávek, 27 kanadských bodů

Play off: 8 odehraných utkání, 1 vstřelená branka, 1 gólová nahrávka, 2 kanadské body

Přišel čas i na nějaké volno. To jste trávil jak?

Pro mě bylo fajn, že jsem mohl být doma v Ostravě v mém i manželčiným rodném městě. Trávili jsme čas společně, zajeli jsme si na dovolenou do Řecka, kde jsme si to moc užili.

Sledoval jste během volna i nějaké sportovní události, ať už play off NHL nebo fotbalové EURO?

Přiznám se, že z fotbalu jsme viděl jen finále, jinak jsem to moc nesledoval. Dost jsem koukal na hokejové mistrovství světa, hlavně tedy play off a stejně tak jsem viděl pár finálových utkání Stanley cupu. Ale to až zpětně, nevstával jsem.

Když jsme se bavili o přípravě. Vyhovuje vám tenhle individuální model?

Tohle byla moje čtvrtá letní příprava stylem jeden na jednoho. Při ní se trenér zaměřuje konkrétně na jednoho hráče a ten pak má přípravu šitou přesně na míru. Když je to pak společné s klukama, tam je výhoda kolektivu, nechybí sranda, pošťuchování. Oboje má něco do sebe. Kdybych měl rodinu z Hradce, zůstal bych v kolektivu, takhle pro mě ale bylo prioritou být v Ostravě.

close info Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK zoom_in Tomáš Pavelka I proto jste jistě rád viděl tým konečně pohromadě?

Jasně, v kabině máme srandu, je tu fajn kolektiv, navzájem se hecujeme a vždycky se na to člověk těší.

V Hradci se trochu změnil kádr, jak zatím nováčky hodnotíte?

Tak zatím bylo málo času poznat kluky na ledě i mimo led. Věřím, že ten výběr padl na charakterově dobré kluky, do kabiny že zapadnou a vše nám bude fungovat.

Zanedlouho vás čekají přípravné zápasy s českými i zahraničními soupeři. Jak se na tuto fázi těšíte?

Samozřejmě na zápasy se těší každý. Zase se ukáže, jak jsme na to, začneme se sehrávat. Určitě jsem rád, že si zahrajeme i se soupeři z jiných soutěží. Bude to pro nás příjemné zpestření.