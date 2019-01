Trutnov - Rekordní návštěva sezony, 1020 diváků, už dnes večer mohla pod Krkonošemi slavit historický postup do semifinále druhé ligy. Stačilo, aby hokejisté Trutnova potřetí v sérii s Benešovem zvítězili. Jenže to se nestalo, Středočeši vyrovnali stav zápasů na 2:2 a vítěze čtvrtfinálové série tak určí až páté rozhodující utkání, které se bude hrát v úterý v Benešově.

Čtvrtfinále play off druhé ligy: Trutnov - Benešov (4. zápas). | Foto: Miloš Šálek

Trutnov – Benešov 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Branky: 9. Mikšovský (Jindřich), 59. Hruška (Chaloupka, Jaroměřský) – 1. Strnad (Novák), 23. Peťovský (Vacek), 33. Kaňka (J. Verbík). Rozhodčí: Úlehla – Ježek, Plch. Vyloučení: 11:13. Využití: 1:1. Diváci: 1020. Stav série: 2:2.



HC Trutnov: Ševčík – Jaroměřský, Chaloupka, Hornyš, Rejzek, Marša, Tomáš – Andres, Mikšovský, Havlíček – Jindřich, Hruška, Potůček – Ropický, Chytráček.



VHS Benešov: Malík – Macek, J. Verbík, Pešek, Zeman, Košatka, R. Verbík – Kocman, Kaňka, Kounovský – Strnad, Jágr, Novák – Moravec, Vacek, Peťovský.

Pro domácí hráče začalo utkání šokem, hosté vstřelili gól v 50. vteřině! Bleskovou souhru před Ševčíkem zakončil Strnad. Další ránu mohli dostat domácí vzápětí, kdy hráli dlouhé oslabení tří proti pěti. To však ubránili a jen co byli kompletní, vyslal Jindřich parádní přihrávkou do úniku Mikšovského a trutnovský útočník vymetl pavučinku v Malíkově svatyni.



V utkání, které poznamenal velký počet vyloučených, rozhodla druhá třetina. V té se hosté nováčkovi vzdálili na dvoubrankový rozdíl, a přestože se domácí snažili, s gólem naděje přišli až v závěru, kdy hráli power play šest na tři. Hruška chytře tečoval střelu Chaloupky. Z mohutného tlaku se pak ještě zrodily tři velké šance Trutnova, ale hostující gólman Malík předvedl famózní zákroky.

HLASY TRENÉRŮ



Milan Plodek, HC Trutnov: „Ne, že bychom utkání neodmakali, ale hra nebyla podle našich představ, což také bylo dané tím, že byl Benešov výborný a dnes lepší. Hru jsme si komplikovali zbytečnými fauly, přesilovek jsme soupeři darovali na domácí utkání moc.Rozhodly přesilovky, ve kterých jsme ani při pět na tři nebyli schopni pořádně vystřelit. Takový tlak, který jsme na soupeře chtěli vyvinout, se nám podařilo vyvinout až v posledních pěti minutách, jinak jsem se k nim nedostali. Vyprodukovali jsme strašně málo střel na brankáře, ale znovu říkám, že to bylo dobrou hrou Benešova."



Josef Kaisr, HC VHS Benešov: "Podařilo se nám odvrátit konec sezony, ale jinak si myslím, že utkání nebylo příliš pohledné. Vzruchu bylo až na konci, kdy zápas začal mít grády. Obě mužstva za sebou mají náročný program a jsou unavené. Síly ubývají rychle, k čemuž přispívá i rozhodčí častým vylučováním. Na obou stranách bylo málo šancí. Je škoda, kdybychom měli alespoň jednou v nájezdech štěstí, už mohlo čtvrtfinále skončit. Teď musíme rozhodnout v úterý, všechno bude o vůli a srdíčku."



Poslechněte si celý zvukový záznam s pozápasovým hodnocení trenérů v sekci AUDIO.

Další výsledky čtvrtfinále:

Klášterec nad Ohří - Jindřichův Hradec 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Branky: 5. Stehlík (Kocek) - 24. Cmunt (Skokan), 54. Stejskal (Chmel), 60. Mužík (Skokan). Konečný stav série: 1:3.

Česká Lípa - HC ZVVZ Milevsko 2:6 (1:2, 1:3, 0:1). Branky: 13. Plichta, 35. Cafourek (Plichta) - 9. Šulčík, 19. , 25. Procházka R., 28. Šulčík, 39. Urbanec (Šulčík), 60. Stav série: 1:3.

Do semifinále si postup zajistily týmy Tábora, Jindřichova Hradce a Milevsko. Pokud hokejisté Trutnova vyřadí Benešov v semifinálové sérii by vyzvali lídra po základní části a největšího aspiranta na postup do první ligy, Tábor.