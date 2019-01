Trutnov - Na čtvrtém místě dokončili základní část krajské ligy mužů hokejisté trutnovské rezervy. Nováček nejvyšší soutěže v regionu zářil hlavně v domácích zápasech, v nichž měl ze všech týmů nejlepší bilanci.

Výkony nováčka krajské ligy v první polovině sezony hodnotil útočník Jan Tatar. | Foto: Miloš Šálek

Nadstavbovou část Draci rozehrají již tuto středu na ledě aktuálně třetího Náchoda, se kterým v zatím posledním utkání ztratili náskok 3:0 a padli konečným výsledkem 3:6. Šlo zároveň o jedinou porážku před vlastním publikem.

Hráčem, který se za úvodní polovinou sezony ohlíží, je čtvrtý muž kanadského bodování mužstva, pětadvacetiletý útočník Jan Tatar.

Vy jste do krajské ligy šli v roli nováčka a aktuální čtvrtá příčka zatím vypadá velice nadějně. Jste i vy spokojeni s výkony, jaké zatím předvádíte?

Určitě. S našimi dosavadními výkony i výsledky jsme spokojeni, jelikož naším původním cílem pro první sezonu v krajské lize bylo umístění mezi první šesticí mužstev.

Zatím poslední zápas jste odehráli doma proti Náchodu a na ten duel asi nebudete vzpomínat rádi, že? V souboji o třetí příčku jste v závěrečné třetině ztratili náskok 3:0 a prohráli 3:6!

Prohra nás samozřejmě zamrzela, ale nemyslím si, že jsme byli horším týmem. I když poslední třetina nedopadla pro náš tým přívětivě (Trutnov ji prohrál 0:5 - pozn. aut.). Do zápasu jsme nastoupili pouze v jedenácti hráčích, a proto nám do poslední třetiny již nezbylo tolik sil na to, abychom udrželi tempo se soupeřem.

Vám se ale jinak v domácí aréně daří na výbornou, naopak venku byly výsledky horší. Čím to je podle vás?

Doma je prostě doma (smích). Na vlastním ledě je to pro nás vždy o trochu větší motivace, jelikož si vážíme podpory našich fanoušků. Při venkovních utkáních bohužel nejsme schopni soupeřům vnutit náš styl hry.

Oproti minulé sezoně hodně využíváte služeb druholigových hráčů. Co pro vás znamená fakt, že si můžete zahrát s borci typu Jaroslava Kally a Vojtěcha Kubinčáka?

Máte pravdu, náš tým možnosti užší spolupráce mezi druholigovým A týmem a B týmem využívá, a to hlavně v podobě odchovanců Trutnova. Účast hráčů, jako je Jaroslav Kalla nebo Vojtěch Kubinčák, nás velice těší a je to velká zkušenost zahrát si s těmito borci.

V trutnovském dresu nastupujete po boku bráchy Jakuba. Jak si na ledě rozumíte a kolikátá už to je vaše společná sezona?

Jelikož je Kuba o tři roky mladší, tak jsme se v mládežnických kategoriích moc nepotkávali. Proto je to naše teprve pátá společná sezona. Na ledě si ale za ty roky vcelku rozumíme, i když každý máme jiný styl hry.

Prozradíte, kam sahají ambice mužstva a kde byste vy sám rád Trutnov B viděl na konci sezony?

Jak jsem již zmiňoval v jedné z předchozích odpovědí, naším cílem bylo umístění v první šestici a především udržení krajské ligy v Trutnově i do příštích sezon. Do play off půjdeme s tím, že chceme uhrát co nejlepší výsledek. Dle mého názoru by bylo velikým úspěchem, kdybychom postoupili přes čtvrtfinále do bojů o medailové příčky.

Koho vůbec vidíte jako největšího kandidáta na krajský titul?

Tento rok jsou výkony týmů v krajské lize opravdu velmi vyrovnané. Přesto si myslím, že největším favoritem na titul je HC Jaroměř.