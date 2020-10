Východočeské derby nabídlo duel dvou mužstev, kterým se v novém ročníku příliš nedaří.

Trutnov na úvod sezony sice dokázal porazit rivala ze Dvora Králové, následovaly ale dvě těsné porážky. Novopačtí dokonce ze tří zápasů nebodovali ani jednou.

Povedlo se jim to až na čtvrtý pokus. O výhře na břehu Úpy svěřenci kouče Hlaváče rozhodli na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy soupeře zlomili třemi góly v mezi 37. do 42. minutou.

HC BAK Trutnov - BK Nová Paka 0:4

Hosté šli do vedení ve 13. minutě, kdy přesilovou hru využil Kunčl. Poté diváci u přenosu TVCOM.CZ čekali na další branku až do závěru prostřední periody. Pak se ale Novopačtí prosadili dvakrát v krátkém sledu, a když přidal v nástupu do závěrečné dvacetiminutovky třetí gól Nezbeda, bylo o vítězi rozhodnuto.

Fakta – braky a asistence: 13. J. Kynčl (Kapička, Dvořák), 37. Dvořák (T. Kynčl, Malík), 39. T. Kynčl (Hric, Foerster), 42. Nezbeda (Kapička, Abraham). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Brož. Vyloučení: 10:9, navíc Jonáš (NP) 5 minut + OK. Využití: 0:1. Hráno bez diváků. Třetiny: 0:1, 0:2, 0:1.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Mahdal) – Vácha, Suk, Junek, Leder, Pohl, Višňák – Kubinčák, Kastner, Janoušek – Poul, Semorád, Starý – Chára, Petr, Krsek – A. Půlpán, Bláha, Soukup – Kozák

BK Nová Paka: Vacek (Abrahám) – Abraham, J. Moník, Jonáš, Hroudný, T. Kynčl, J. Kynčl – Malík, Hlaváč, F. Moník – Dvořák, Nezbeda, Duchan – Kerekanič, Nevyhoštěný, Hric – Kapička, Vrba, Hnik – Foerster.

Ohlasy trenérů

Pavel Fedulov (Trutnov): „Nebudeme se vymlouvat na zranění důležitých hráčů - nesplnili jsme vůbec nic z plánu na hru. Děláme nesmyslné chyby, nedodržujeme taktiku, nic… Nevěříme si při zakončení… Prohra se může stát, ale ne taková jako dneska. Jinak, nic se neděje, jedeme dál, musíme si vyčistit hlavu, začít od jednoduchých věci. Každému hráči z našeho kádru věříme, připravujeme se na Děčín a doufáme, že zdravý rozum zvítězí a vláda nám hokej nezakáže."

Petr Hlaváč (Nová Paka): „V minulých zápasech jsme měli problémy ani ne tak s hrou, ale s disciplínou a neproměňováním šancí. Dnes jsme od začátku hráli, co jsme chtěli. Povedlo se nám dát první gól, a tak jsme byli trochu v klidu a mohli jsme pokračovat v naší hře a postupně vedení navyšovat. Myslím, že celkem v pohodě jsme to dneska tady uhráli a musím za to hráčům poděkovat. Trutnov nás překvapil tím, že jim chybělo několik hráčů a naše situace tím byla jednodušší. Nicméně to, na co jsme se připravili, bylo přesně, co nakonec Trutnov hrál.“

Nejbližší zápasový program - sobota 12.00: Nová Paka - Mostečtí Lvi. 17.30: Bílina - Hronov. 18.00: Děčín - Trutnov. Pondělí 18.00: Dvůr Králové nad Labem - Nová Paka. Středa 18.00: Jablonec nad Nisou - Děčín, Nová Paka - Hronov.