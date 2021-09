Druholigová skupina Sever před sebou má třetí hrací den a do boje v sobotu půjdou i tři východočeské celky. Hokejisté Dvora Králové nad Labem a Nové Paky se představí na vlastním ledě, hráči Hronova cestují na sever Čech do Bíliny.

Ve středu se v soutěži hrálo vůbec první krajské derby, v němž královédvorský Rodos výsledkem 4:0 uspěl v hale Wikova Hronov. Jedním z hrdinů utkání byl hostující gólman Jaroslav Brázdil (29), jenž si v zápase připsal několik výborných zákroků a hned ve druhém utkání sezony vychytal čisté konto.

Nyní Brázdila i jeho spoluhráče čeká domácí duel s děčínskými Medvědy, utkání se hraje v sobotu od 17 hodin.

Jaroslave, jak náročná cesta vedla k úvodnímu vítězství v sezoně?

Náročná byla pro nás všechny od samého začátku zápasu. Vlastně už v přípravě na samotné utkání. Měli jsme v hlavách fakt, že se nám v předchozích dvou zápasech nepodařilo skórovat a jak si asi leckdo všiml, na góly jsme se nadřeli i tentokrát. Když tam ale padla první branka, ze všech to myslím spadlo a pak už to šlo samo.

Jaroslav BrázdilZdroj: Miloslav KnapHronov v úvodním kole hodně potrápil Mostecké Lvi. Byl pro vás výsledek jeho prvního zápasu (6:5 pro Severočechy) pořádným vykřičníkem?

Ani si nemyslím. My na ostatní výsledky moc nekoukáme, soustředíme se na vlastní výkony. Do zápasu jsme šli především s tím, že chceme konečně skórovat a jednoznačným cílem bylo po porážce od Letňan naše vítězství.

První třetina přesto asi nebyla odehrána podle vašich představ. V čem byl problém?

Osobně bych neřekl, že jsme první třetinu odehráli nějak špatně. Snažili jsme se hlavně nechybovat a nepustit soupeře do vedení. To se nám i dařilo. V prostřední části jsme na to navíc navázali vstřelenou brankou, takže s tím úvodem panovala spíš spokojenost.

Mohl se na předzápasovém rozpoložení týmu nějak projevit fakt, že jste ve dvou předchozích duelech neskórovali?

Určitě. Lhal bych, kdybych řekl něco jiného. Ležela na nás deka, ta střelecká neschopnost trápila všechny kluky. Ne, že by to mělo po dvou nepovedených duelech nějak zásadní dopad, ale člověk to cítí.

Bezbrankový stav trval až do 35. minuty! Ve kterém momentě vám do té doby bylo nejhůř? Protože i Hronov měl nějaké šance.

Nepříjemná byla především naše oslabení ve druhé třetině. Hronovští si tam dokázali vytvořit tlak a měli tam hned několik příležitostí ke skórování. Vybaví se mi nějaká ta přečíslení dvou na jednoho, ale i výpady do otevřené obrany. Naštěstí jsme to ustáli.

Skóre otevřel Dominik Dušek, který se přitom do kádru Rodosu vrátil až těsně před utkáním. Jak velkou pro vás bude posilou?

Samozřejmě velikou. Dominik je mladej, rychlej kluk, na ledě udělá pro tým hodně práce, navíc má dobrou střelu. Hned v prvním svém zápase potvrdil, že góly dávat umí. Pevně věřím, že mu forma vydrží a trefí se třeba už teď v sobotu proti Děčínu.

Vy jste si v utkání připsal čisté konto. Jak moc je důležité pro psychiku gólmana a vnímá ho jinak junior než devětadvacetiletý ostřílený borec?

No, já už si moc nevybavuju, jakou radost jsem z čistých kont míval coby junior, přece jen je to nějakých deset let (směje se). Ale i teď v devětadvaceti mi nula na kontě jistě pomáhá. Mohu si zase věřit, že jsem neztratil nic, co ve mně bylo a jen doufám, že na výkon z Hornova znovu v dalších utkáních navážu.

Třeba hned v sobotu, kdy Rodos čeká domácí zápas s Děčínem. Co od něho lze očekávat?

Pamatuji se, že loni jsme hned na začátku sezony tohoto soupeře porazili 9:0. Přál bych si, abychom i po úspěšném výsledku v Hronově hráli svoji hru a dočkali se dalších třech bodů.

Očekáváte jistě také skvělou kulisu. Jak se vám líbila ta v utkání s Letňany a byla na ledě slyšet i podpora fanoušků v Hronově?

Rozhodně byla. Naši fanoušci jsou skvělí a slyšet byli v obou zápasech. V tom domácím samozřejmě víc, jelikož to z kotle na led mají mnohem blíž. Osobně mě překvapilo, v jakém počtu už takhle zkraje sezony chodí a skvěle fandí. Za celý tým jim děkuji a těším se na další zápas s jejich podporou.

Program 3. kola – sobota 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Děčín, Nová Paka – Letňany. 17.30: Bílina – Hronov, Mostečtí Lvi – Jablonec nad Nisou