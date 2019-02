HC Trutnov – NED Hockey Nymburk 2:6 (0:1, 1:3, 1:2).

Domácí hráči v utkání doplatili na chyby a na nezvládnuté přesilové hry, když ve dvou případech nevyužili ani minutové početní výhody pět na tři. Ačkoliv v úvodních dvou třetinách byli velmi aktivní, góly stříleli hosté, a to hlavně devatenáctiletý mladík Pavel Mrňa. Sparťanský hokejista, jenž v úterý hrál ve třetí pětce derby proti Slavii, se v Trutnově trefil třikrát.

Na první gól mu nádhernou přihrávku přes celé hřiště poslal obránce Jaroslav Nedvěd, Mrňa samostatný nájezd vyřešil efektním švihem do víka. Jako přes kopírák pak zopakoval zakončení ve 27. minutě, kdy mu u branky asistovala ještě nedávná hvězda Sparty a její nejlepší střelec v historii, Jiří Zelenka.

Když ve 32. minutě zvýšil hostující Sirotek na 3:0 pro Nymburk, nad trutnovským zimním stadionem se začínala stahovat černá mračna. Rozehnat se je pokusil o několik vteřin později Andres, jenomže vzápětí Mrňa dokončil hattrick a po jeho trefě si hosté do závěrečné části nesli luxusní třígólový náskok.

Stejně jako předchozí dvě části, tak i závěrečné dějství vyhráli hosté, tentokrát 2:1. Šimek s Dvořákem navýšili skóre ve prospěch Nymburka až na 6:1. Domácím se podařilo krutou porážku korigovat už jen zásluhou druhé trefy Andrese v předposlední minutě.

Fakta – branky a asistence: 33. Andres (Matějíček), 59. Andres (Mikšovský, Divíšek) – 15. Mrňa (Nedvěd), 27. Mrňa (Zelenka), 32. Sirotek (Nýč), 35. Mrňa (Topič), 45. Šimek (Turínský, Vondrlík), 51. Dvořák (Nýč, Nedvěd). Rozhodčí: Wagner - Goder, Maštalíř. Vyloučení: 5:10, navíc Jágr 10 min. OT, Mrňa (oba Jihlava) 2x10 OT + trest do konce utkání. Využití: 0:1. Diváků: 330.



HC Trutnov: Brož (35. Škop) – Matějíček, Jaroměřský, Marša, Hornyš, Tomáš, Rejzek – Mikšovský, Divíšek, Andres – Potůček, Polák, Horák – Nakládal, Chytráček, Havlíček - Ropický, Králíček.



NED Hockey Nymburk: Jágr – Vlach, Kříž, Nedvěd, Haschka, Sem, Topič, Iterský – Dvořák, Nýč, Sirotek – Škaloud, Mrňa, Zelenka – Fišer, Krätzer, Kadeřábek – Vondrlík, Turinský, Šimek.

Hlasy trenérů:

Ivan Houda (Trutnov): "Zkušené mužstvo Nymburka dokázalo využít každé naší chyby. Dvě třetiny jsme byli aktivnější, ale nedáváme góly a pak stačí jedna chybička a inkasujeme."

Petr Vrabec (Nymburk): "Do utkání jsme vstupovali s tím, že jsme chtěli bodovat, protože poslední dva zápasy jsme prohráli. Domácí se nám podařilo v útoku eliminovat, a to i v přesilovkách, kde jsme je nepouštěli do střel a když už se k nějaké dostali, tak z ne zrovna standardní situace. Gólman to vykryl. Na druhou stranu díky tomu, že se domácí snažili hrát, dostali jsme se do dvou brejků, což v podstatě rozhodlo utkání. S body jsem spokojen, potřebovali jsme je jako sůl."