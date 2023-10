Se šesti gólovými přihrávkami platí za nejproduktivnějšího vrchlabského obránce v letošním ročníku druhé ligy. Lukáš Abraham (35) v dresu Stadionu prodává zkušenosti. Po týdenním volnu jeho i celý tým čeká už tuto sobotu cesta do Slaného a tam souboj s tradičním soupeřem HC Řisuty.

Lukáš Abraham v posledních zápasech tvoří elitní obrannou dvojici s Davidem Sýkorou. Oba beky přitom od sebe dělí 13 let. | Foto: Anton Martinec

Poté, co minulou sobotu na domácím ledě přehráli soupeře z Písku přesvědčivě 5:2, užili si hokejisté vrchlabského Stadionu ve středečním 10. kole západní skupiny II. ligy volný los.

Jak moc přišel odpočinek vhod, na to se Krkonošský deník ptal nejproduktivnějšího obránce horalů Lukáše Abrahama.

Nepříjemná šňůra porážek přetržena. Proti Písku rozhodla výborná první třetina

Lukáši, v zatím svém posledním utkání jste doma přehráli Písek 5:2. Jak náročný zápas to byl a byl pro vás o to těžší, když jste do něj šli s třízápasovou sérií porážek v zádech?

Utkání pro nás bylo náročné hlavně po psychické stránce. Věděli jsme, že potřebujeme naplno bodovat. Chtěli jsem zároveň odčinit nepovedený zápas v Děčíně a Písek se k tomu jevil jako ideální soupeř.

Úvodní periodu jste ovládli výsledkem 3:0. Byla to myslíte z vaší strany nejlepší první třetina v sezoně?

Třetina to byla povedená. Plnili jsme všechno, co jsme si řekli v kabině a výsledek tomu odpovídal. Nevím, jestli byla naší nejlepší v sezoně, tuším, že vydařená byla i ta první s Chebem (Vrchlabí ji vyhrálo 5:0 a celý zápas poté 11:0 - pozn. aut.).

Lukáš Abraham vpravoZdroj: Anton MartinecV tabulce vám patří zatím devátá příčka, ale hádám, že to není pozice, na které byste se rádi pohybovali. Kam podle vás Stadionu patří?

Máte pravdu, rozhodně to není pozice, na kterou Vrchlabí patří. Tým je tu silný a určitě se postupem času bude posouvat. Osobně vidím naše mužstvo minimálně v první pětce.

Jste odchovancem jabloneckého hokeje a do Vrchlabí jste se vrátil po šesti letech. Co stálo za vaším příchodem zpět do Krkonoš?

Jednoduše situace v Jablonci. Po prodeji druholigové licence mi zavolal pan Jakubec a nabídl mi možnost zahrát si znovu za Vrchlabí.

Vzpomenete si ještě někdy na sezonu 2017/2018, kterou jste ve Vrchlabí odehrál? Tehdy vám v play off vystavil stopku právě „váš“ Jablonec.

Vybavuju si to velmi dobře. Sezona to za naší strany byla slušná, ale Jablonec tehdy byl obrovsky silný a tuším, že potřetí došel do baráže o první ligu.

Lukáš AbrahamZdroj: Anton MartinecJsme teď ale o řadu let jinde a vám je dnes pětatřicet let. Jak se hokejově cítíte a jak se cítíte ve vrchlabské kabině, kde jste po Jánu Bendíkovi druhým nejstarším hráčem?

Věk člověk nezastaví, i když si to pořad nechce připustit. Regenerace je pomalejší a příprava náročnější, ale pořád mě to baví. Kabina je skvěla a celkově ve Vrchlabí všechno funguje na jedničku. Občas se na můj věk objeví připomínky a vtípky, ale to do kolektivního sportu patří.

Na ledě vám to stále jezdí, se šesti gólovými přihrávkami jste nejproduktivnějším obráncem mužstva. Na kdy plánujete taky první vstřelenou branku?

Doufám, že co nejdříve (usmívá se). Ideálně hned teď v sobotu proti Řisutům.

Rolinkova vítězná premiéra. A další změna na čele tabulky. Vede Moravská Třebová

V letošní sezoně za sebou má Stadion devět utkání a v týdnu jste si vybírali volno. Jak moc vám prospělo a k čemu jste jej využili?

Volno v takto nabitém programu, jaký druhá liga má, je určitě příjemné. V týdnu jsme zdokonalovali herní dovednosti a trochu zapracovali na fyzičce.

Jak už jste naznačil, v sobotu vás čeká cesta do Slaného a tam souboj s Řisuty. Jasným cílem musí být vítězství, cítíte to stejně?

Rozhodně s vámi musím souhlasit. Při vší úctě k soupeři, potřebujeme takováto utkání zvládat za tři body. Jedeme do Slaného s pokorou, ale i obrovským odhodláním a chutí utkání vítězně zvládnout.