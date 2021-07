Ahti Oksanen.Zdroj: mountfieldhk.czHlavně Oksanen by mohl být v nové extraligové sezoně velkou posilou. Od finského ofenzivního hráče si góly a nahrávky slibuje i vedení hradeckého klubu.

„Delší dobu jsme chtěli získat zkušeného, silného a produktivního útočníka, což se nám angažováním Ahtiho povedlo. Pevně věřím, že se stane jedním z klíčových hráčů našeho mužstva,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na adresu osmadvacetiletého a 191 centimetrů vysokého Oksanena, jenž má sebou pětileté působení v zámoří, dále si zahrál i Kontinentální ligu v barvách finského Jokeritu Helsinky.

Oksanen naposledy působil v domácí soutěži v týmu KooKoo, kde posbíral 48 bodů v 53 zápasech. „Pevně věřím, že naváže na svoji velmi dobrou produktivitu v předchozích sezonách a stane se jedním z klíčových hráčů našeho mužstva,“ dodal Kmoníček.

Patrik Lamper.Zdroj: mountfieldhk.czDobré předpoklady prosadit se v Hradci Králové má také Lamper, který svou dosavadní kariéru strávil na Slovensku. V dresu Slovanu si vyzkoušel KHL a s reprezentací se zúčastnil olympijských her v Jižní Koreji. „Patrik je velmi zkušený, poctivý a pracovitý hráč, který by měl zapadnout do našeho nového systému a zvýšit tak konkurenci v útočných řadách,“ odůvodnil Aleš Kmoníček příchod slovenského útočníka, jenž je na den stejně starý jako Oksanen.

Hradecký klub již dříve přivedl další hráče z ciziny: finského gólmana Henriho Kiviaha a kanadské duo - beka Graema McCormacka a útočníka Christopha Lalancetta. Hokejisté včetně nových tváří poprvé vyjedou na led v pondělí 19. července.