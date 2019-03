Celá sezona dopadla neúspěchem, přesto v ní Draci získali trofej. Těsně, ale přece ovládli soutěž vypsanou redakcí našich novin.

Pouze účast v play off mohla ze sezony ve druhé lize učinit úspěšnou misi. Měly to tak nastavené takřka všechny účastnické celky, Trutnova nevyjímaje.

Jenže Draci, stejně jako například hokejisté Dvora Králové, do vyřazovacích bojů neproklouzli. Pátá respektive šestá příčka na postup stačit nemohla.

Byla tu však letos (řekněme) cena útěchy a tou premiérově vypsaná soutěž o Pohár Krkonošského deníku. S ní regionální redakce přišla před začátkem sezony a trofej měl získat tým, který v minitabulce podkrkonošských derby posbírá největší počet bodů.

Povedlo se to hokejistům Trutnova. Těm se dařilo především proti odvěkému rivalovi z Vrchlabí, jehož hned třikrát porazil. Se ziskem třinácti bodů Draci tabulku vyhráli, o bod před Dvorem Králové, o dva před Vrchlabím.

Pro cenu si do trutnovské redakce přišla hned čtveřice zástupců klubu a chybět nemohl ani sportovní manažer HC Trutnov Ondřej Poul.

Krásnou skleněnou trofej, na kterou speciální metodou pískování zanesla logo Krkonošského deníku i vítězného klubu, vyrobila trutnovská firma Willcap.

Ondro, sezonu končíte brzy, přesto s trofejí. Berete zisk Poháru Krkonošského deníku jen jako cenu útěchy nebo jste si na ni vědomě dělali zálusk?

Já bych tomu neříkal cena útěchy. Ano, je to neúspěch, že nejsme v play off, ale po domácím zápase s Nymburkem jsme si v kabině řekli, že právě zisk tohoto poháru bude naší prioritou. Povedlo se. Myslím si, že je to odměna za tu tvrdou práci, kterou jsme odvedli a hlavně odměna pro naše fanoušky, kteří nás hnali kupředu.

Jak se vám trofej líbí? Čekali jste podobný vzhled?

Abych pravdu řekl, tak jsem vůbec netušil, co můžu čekat. Probírali jsme to s klukama nesčetněkrát, jak to bude vlastně vypadat, jestli vůbec něco dostaneme (smích). Vzhled je krásný, všem se nám to líbí a jsme pyšní na to, že je ta trofej v Trutnově.

Souhlasíte, že všechna letošní derby byla ozdobou druhé ligy?

Určitě. Byl jsem dvakrát i na derby mezi Vrchlabím a Dvorem a prostě atmosféra těchto zápasů je nepopsatelná. Líbí se mi, že na tahle utkání chodí mraky lidí, že je to na ten hokej táhne. V Trutnově přišla na derby spousta lidí, kteří jinak nikdy na naše zápasy nechodí. Myslím si, že se jim to muselo líbit a že přijdou zase.

Podkrkonošských šlágrů byl odehrán rovný tucet. Je to podle vás v základní části ideální počet?

Někde jsem četl, že derby ztratilo lesk a že je to už ohrané. Já si to nemyslím. Možná to bylo letos tím rozlosováním, že šla derby v rychlém sledu po sobě, ale tenhle názor já nezastávám. Derby, pro nás hlavně s Vrchlabím, je prostě zápas, který nikdo nikdy nechce prohrát. Tím, že je v kádru valná většina Trutnováků, nebo hráčů, kteří jsou tady již déle, tak to má prostě svůj šmrnc a náboj. Pro nás to jsou opravdu neobyčejné zápasy.

Vy jste během posledního domácího derby zaznamenali fantastickou návštěvu 2025 diváků. Šlo o trutnovský rekord kolika posledních let?

Já si myslím, že za posledních deset let, co jsme společně s tátou a Jardou Řehákem převzali druhou ligu v Trutnově, taková návštěva nepřišla. Je to velký počet, opravdu velký. Někdo to zpochybňoval, ale my jsme plně transparentní a nemusíme si diváckou návštěvnost nějak vymýšlet. Z toho bychom pak neměli žádnou radost. Kdo na zápase byl, ten viděl, že tolik lidí tady prostě ještě nikdy nebylo.

Pro příští sezonu hrozí, že druhou ligu opustí ambiciózní Vrchlabí, které pošilhává po Chance lize. Spíš jim postup přejete nebo byste je viděl rád dál ve stejné soutěži?

Tohle je záludná otázka. Ano, přeji jim, aby postoupili. Jdou si za svým cílem. Ale zároveň si přeji, abychom Vrchlabí neztratili, protože utkání s nimi jsou pro nás i pro fanoušky v Trutnově výjimečné. Na postup stejně vidím Sokolov, který si za tím jde od začátku sezony a neměl žádnou krizi a výsledkový výpadek. Líbí se mi, jak pokorně a s respektem k tomu přistupují.

Skvělou atmosféru si užívala i vaše derby se Dvorem. Berete už tamní klub za rovnocenného soka?

Tady možná trochu navážu na to, co jsem již řekl v předešlých odpovědích. My nikdy Dvůr nebrali, jako nějaké otloukánky nebo outsidery. Rovnocenný soupeř je pro nás každý, kdo proti nám nastoupí. Ale co se týče derby, tak tady žádnou velkou rivalitu necítím. Když jsem hrál ve Dvoře, necítil jsem rivalitu proti Trutnovu a teď je to naopak. Samozřejmě, že ta atmosféra je fantastická, ale prostě to není takové, jako s Vrchlabím. A nikdy nebude.

Nyní si od regionálního hokeje odpočinete. Kdy začnete pracovat na novém ročníku? Plánujete hodně změn v kádru?

Teď máme zaslouženou pauzu. Na konci března bude rozloučení se sezonou. Tam už kluci budou mít připravené noty na nadcházející události pro další ročník. Poprvé po deseti letech budeme mít společnou letní přípravu, která odstartuje v polovině dubna pod vedením dvou kondičních trenérů. Jakmile se tohle spustí, čeká nás jednání s hráči, shánění nových potencionálních partnerů. Kádr budeme jen doplňovat. Velkým příslibem je to, že naši klíčoví hráči projevili zájem tu zůstat i nadále a navíc už máme rozjetá jednání s možnými posilami. Uvidíme, jak to vše dopadne, ale chceme mít kádr hotový už v červenci. A to jak jmenovitě, tak i papírově. Takže nás nečeká opravdu nic lehkého, ale věřím, že to zvládneme.

Vrchlabí vs. Trutnov

Historie podkrkonošských derby se v této sezoně začala psát ve středu 26. září 2018. První šlágr hostila vrchlabská DD Elektromont aréna, do níž zavítalo úctyhodných 1481 lidí. K vidění byla vcelku jasná záležitost domácích hokejistů, kteří vyhráli hladce 5:1. Kdo by v té chvíli tušil, že šlo o poslední výhru horalů nad odvěkým rivalem. Ve zbylých třech soubojích se totiž pokaždé radovali Draci. A to po ne ledajakých výsledcích. Hned další derby na trutnovském ledě vyhrál papírový outsider 7:0! Domácím vyšel skvěle úvod utkání, kdy ve 3. minutě otevřel skóre Ukhin. Nedisciplinovaný výkon vrchlabských hráčů vedl k řadě vyloučení a hned čtyři přesilovky soupeř stihl využít. Ve třetím vzájemném souboji měla přijít velká odveta. Jenže stal se pravý opak. Trutnovskou branku podruhé v řadě uzamkl gólman Ašenbrenner a výsledek 0:3 z pohledu Baďoučkova týmu byl velkým překvapením. Trutnov vyhrál i poslední měření sil. Doma před historickou návštěvou 2025 bral body po výsledku 4:2.

Dvůr Králové vs. Vrchlabí

Nejdramatičtější podívanou přinášely souboje mezi ambiciózním Vrchlabím a loňským nováčkem ze Dvora Králové. Hned v prvním měření sil byli Dvoráci blízko senzaci. Doma vedli už po osmi minutách 3:0! Favorit ale v každé ze tří třetin jednou odpověděl a po remíze 3:3 dokázal ovládnout samostatné nájezdy (3:4sn). Také druhý duel dlouho vyzníval pro Rodos. Ten dvakrát ve Vrchlabí vedl (0:1, 2:3) a ještě pět minut před koncem byl blízko vítězství. Pak ale během krátké chvíle udeřili Mrňa (56.) s T. Půlpánem (58.) a body po výsledku 4:3 zůstaly doma. „Vánoční derby“ jako by kopírovalo úvodní bitvu. Dvůr na svém zimáku znovu po osmi minutách 3:0 vedl, rival ale předvedl obří zmrtvýchvstání a trefou Mrni ze 45. minuty potřetí v řadě porazil Dvůr 4:3. Až napočtvrté to sympaticky bojujícímu Dvoru vyšlo. Duel předposledního kola základní části do DD Elektrmont arény přilákal 1660 diváků a Rodos jakoby se dočkal zadostiučinění. O výsledku 2:3 rozhodl 13 vteřin před koncem obránce Faltys.

Trutnov vs. Dvůr Králové

Souboje dvou zeměpisně si nejbližších měst začaly na ledě Trutnova. Po bezbrankové třetině udeřil první Dvůr, na trefu Duška ale domácí odpověděli třemi trefami. Rodos v závěrečné desetiminutovce dokázal srovnat, ale pouhých 16 vteřin před koncem vystřelil tři body Drakům veterán Kalla – 4:3. Ve dvorské aréně šlo vždy o jednoznačnou záležitost domácích hráčů. V prvním případě zářila formace Valášek-Havlas-Luštinec, která rivalovi nasázela čtyři góly, a Dvůr vyhrál 6:1. Ve třetím zápase dominovali brankáři Ašenbrenner s Čápem a po remíze 1:1 rozhodl o vítězi v 5. minutě prodloužení dvorský obránce M. Tondr (1:2p). Závěrečné derby bylo i derniérou obou soupeřů v sezoně. Na ledě jasně kralovali domácí, útočník Půhoný k vítězství 6:2 přispěl čtyřmi vstřelenými góly!

Konečná tabulka Poháru Krkonošského deníku:

1. Trutnov 12 4 0 1 3 23:24 13

2. Dvůr Králové 12 3 1 1 3 29:22 12

3. Vrchlabí 12 3 1 0 4 21:27 11