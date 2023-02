Tohle play off má grády. A pořádné! Zatímco čtyři série, ve kterých byl dopředu dán jasný papírový favorit, skončily v nejkratším možném čase, zbylé čtyři vyvrcholí pátým rozhodujícím zápasem. Rozhodly o tom středeční čtvrté sériové duely, ve kterých ani jedno z mužstev nedokázalo proměnit pomyslný mečbol.

V osmifinále všechny čtyři mečboly využity. Vzpouru hlásí Trutnov a Třebechovice

Osmifinále tak vyvrcholí ve čtvrtek a pátek, kdy budou moci výhodu vlastního ledu využít celky Nové Paky, Chrudimi, České Třebové a Moravské Třebové.

Osmifinále play off, 4. zápasy

Papírovým favoritem série mezi Novou Pakou a Trutnovem byli před jejím startem Bruslaři. Však také vyhráli základní část soutěže a v ní i oba vzájemné duely (6:5, 9:6). Jenže v play off Novopačtí narazili na tvrdý odpor rivala, ve všech bitvách prohrávali a nakonec mohli být rádi, že alespoň první utkání vyhráli po nájezdech.

Nová Paka vs. TrutnovZdroj: Petr ČepekTrutnov tak mohl ve středu slibně se vyvíjející sérii ukončit, stačilo mu zvládnout také druhý zápas před vlastními fanoušky. Těch přišlo domácím hráčům fandit na pět stovek, zažili však naprostý šok. Od úvodních minut byli jasnými králi ledu hosté, jen za první třetinu nasázeli Drakům pět branek. Bylo po zápase. Hosté ve střelnici pokračovali i ve zbylých minutách a nakonec z toho byl z pohledu Trutnova debakl 2:12.

V sérii je tak vyrovnáno, psychická výhoda se stěhuje na hokejky Bruslařů, nutné je ale zmínit, že páteční rozhodující bitva (18.00) znovu začíná stavem 0:0.

Trutnov – Nová Paka 2:12

Fakta – branky a nahrávky: 21. Vondráček, 52. Šimoníček (Vácha) – 3. Malík (Dvořák, Kotyza), 7. Bondar (Kindyshev, Fedulov), 14. Hnik (Klust, Kindyshev), 15. Hnik (Malík, Kotyza), 19. Malík (Dvořák, Klust), 23. Leder (Suvorov, Hric), 30. Hric (Mach, Suvorov), 35. Kindyshev (Fedulov), 38. Leder (Suvorov, Hric), 43. Mach (Fedulov), 45. Hnik (Malík, Dvořák), 51. Fedulov (Mach). Rozhodčí: Machač – Hofman, Šesták. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 505. Třetiny: 0:5, 1:4, 1:3. Stav série: 2:2.

Šňůra porážek zastavena. Horalé se po úspěchu v Mostu vrací na šestou příčku

Třebechovice p. O. - ChrudimZdroj: Martin TobiškaTaké hokejisté Třebechovic pod Orebem si výhrou ve třetím utkání (5:0!) zajistili příležitost ukončit sérii před svým publikem. Když na konci první třetiny vyrovnával Jušta na 1:1, byla v hráčích i fanoušcích domácího mužstva velká euforie. Ve zbytku zápasu už se ale prosazoval pouze soupeře a výhrou 4:1 potvrdil, že v této sérii zatím pokaždé vyhrál hostující celek. Potvrdí se toto pravidlo také v pátém utkání? To se hraje už dnes od 19 hodin a Třebechovičtí by z cesty jistě neradi uhýbali.

Třebechovice p. O. – Chrudim 1:4

Fakta – branky a nahrávky: 19. Jušta (Wolf) – 8. Langr (Roubal, Pilař), 27. Polák (Pilař, Langr), 33. Formánek (Plch, Hybeš), 59. Langr (Roubal). Rozhodčí: J. Petr – Brož, Nedvěd. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 260. Třetiny: 1:1, 0:2, 0:1. Stav série: 2:2.

Na Pardubicku se hrají hned dvě derby, ve kterých si soupeři nic nedarují. Moravská Třebová měla proti Chocni náskok jednoho vyhraného zápasu a po zdařilém vstupu do čtvrtého utkání i dvoubrankový náskok. Domácí ale v čase 19:40 vrátil do hry gól do šatny v podání Krejzy, v prostřední části vyrovnali a v 51. minutě dvěma trefami v rozmezí 49 sekund definitivně zlomili utkání ve svůj prospěch. Divácky nejnavštěvovanější série tak vyvrcholí v pátek od 19 hodin třaskavým pátým duelem na ledě Slovanu.

Choceň – Moravská Třebová 4:2

Fakta – branky a nahrávky: 20. Krejza, 27. Martinec (Krejza), 51. Polák (Pilař), 51. Krejza (Kalous, Martinec) – 4. Marek (Horký), 11. Fibrich (Skopal, Palička). Rozhodčí: J. Čížek, M. Kratochvíl – Landsmann, P. Kolář. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 526. Třetiny: 1:2, 1:0, 2:0. Stav série: 2:2.

Také souboj hokejistů Chocně s Moravskou Třebovou rozhodne až páté utkání.Zdroj: hcchocen.cz

Také ve čtvrtém středečním zápase musel domácí celek dohánět soupeřovu výhodu. Hlinečtí Horses odstartovali skvěle a dvěma trefami na startu utkání odskočili České Třebové do vedení 2:0. Hosté vyrovnali a odpověď našli i na třetí branku ve své síti, to když při power-play v čase 59:13 skóroval Ostřanský. Po bezbrankovém prodloužení se šlo do nájezdů. V nich se hosté neprosadili ani jedno, zatímco domácí (Nepokoj, Chvojka, Kubal) byli stoprocentní. V této sérii se závěrečná kapitola začne psát v pátek v 18.30.

Hlinsko – Česká Třebová 4:3sn

Fakta – branky a nahrávky: 23. Kubal (Chvojka, Beneš), 26. Prachař (Karásek), 56. Prachař, rozh. nájezd Nepokoj – 39. Jemelka (Augustin, Sedlák), 51. Ostřanský (Pavlovský), 60. Ostřanský (Semorád, Augustin). Rozhodčí: D. Kolář, O. Škorpil – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 362. Třetiny: 0:0, 2:1, 1:2 – 0:0. Stav série: 2:2.

Poprvé v sezoně dvě výhry v řadě. Wikov dobyl led Jablonce a žije sen o záchraně

Rozhodující páté zápasy – čtvrtek 19.00: Chrudim – Třebechovice pod Orebem. Pátek 18.00: Nová Paka – Trutnov. 18.30: Česká Třebová – Hlinsko. 19.00: Moravská Třebová – Choceň.