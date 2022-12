V tabulce chceme určitě výš, říká mladíček Putz. A v Kataru fandí Portugalcům

Svěřenci trenéra Tomáše Jirků šli do utkání po desetidenní pauze způsobené rozsáhlou marodkou v kádru a bylo tak zřejmé, že je nečeká vůbec snadný úkol. Vrchlabáci se s ním však vypořádali perfektně a přestože opouštěli led coby poražení, vysloužili si od věrného publika zasloužený potlesk.

II. liga, skupina Západ, 24. kolo

Vrchlabí – Tábor 3:4pp

Hosté na ledovou plochu vlétli jako býk do arény a během úvodních minut musel spoluhráčům pomoci výbornými zákroky Denis Vacek. Pozadu nehodlali zůstat ani Vrchlabští a zápas si tak hned na svém začátku získal velmi slušné tempo.

Vrchlabí versus TáborZdroj: Anton MartinecBlízko otevření střeleckého zápisu byl Duchan, na druhé straně další souboj s Vackem prohrála opora Kohoutů Endál. Už se zdálo, že vstupní perioda gól nepřinese, když v jejím závěru hráli hosté svou první přesilovku a v jejím závěru byl důrazný Seidl – 0:1.

Třetí tým tabulky vstřelená branka nakopla a úvod prostřední části patřil jejich ofenzívě. Tu podpořil trest pro Adama Jirků a bylo štěstí, že se hosté brzy nedočkali druhé trefy. Přesto se stav v jejich prospěch měnil. V čase 27:51 nechala domácí obrana v brankovišti volného Vlčka, jenž po nahrávce Hajiče nezaváhal – 0:2.

Po chvíli mířil Milfait do tyče a bylo vidět, že je Stadion v útlumu. Vše ale změnila přesilová hra při vyloučení Bárty, kterou domácí proměnili po dělovce Kynčla a teči Tatara. Rázem bylo horalů všude plno. Další dvě rány Kynčla zpacifikoval Gába, vyrovnání se však vytrvale povzbuzující diváci nedočkali.

Naopak přišla další rána. Ve 47. minutě využili hosté Plášilem svou druhou přesilovou hru a při náskoku 1:3 směřovali za třemi body. Vrchlabští v tu chvíli potřebovali nějaký impuls a tím se staly dva po sobě jdoucí fauly soupeře. Přesilovku pěti proti třem ještě tým nevyužil, když se pak ale nechal vyloučit i Dančišin, riskli trenéři brzkou power-play a odměnou jim byla kontaktní branka z hole Bláhy.

Jiří Jakubec, sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí: „Na poměry druhé ligy jsme viděli silně nadprůměrné utkání.“

Příznivci horalů ale chtěli víc a hráči je vyslyšeli minutu a půl před koncem. Kus práce odvedl u mantinelu Bláha, puk dokázal dostat na modrou k Duranovi a jeho projektil se zastavil až za zády Gáby – 3:3!

Tomáš Bláha mohl svůj výkon vyšperkovat i v prodloužení, v největší šanci Stadionu ale neuspěl a z protiútoku, 24 vteřin před koncem, rozhodl šťastnou trefou nejproduktivnější hráč celé soutěže Matušík.

Fakta – branky a nahrávky: 37. Tatar (Kynčl, Kozák), 55. Bláha (Chrtek, Chalupa), 59. Duran (Bláha) - 18. Seidl (Matušík, Plášil), 28. Vlček (Hajič, Dančišin), 47. Plášil (Matušík, Endál), 65. Matušík. Rozhodčí: Ovsík – Řezníček, Hofman. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:2. Diváci: 615. Třetiny: 0:1, 1:1, 2:1 – 0:1.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Abrahám) – D. Vacek (M. Abrahám) – P. Fiala, Bendík, Duran, J. Kynčl, P. Horáček, T. Perička – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – A. Jirků, P. Urban, Jakub Tatar – Šlaicher, M. Kozák, Duchan – A. Cerman.

HC Tábor: Gába (Dvořák) – Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Kříž – Seidl, Matušík, Šulek – Endál, Milfait, Severa – Hajič, Vlček, Dančišin – Bárta, Zíb, Zayml.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Pro nás je to hrozně cenný bod. Věděli jsme, že došlo ke změnám v realizačním týmu Tábora. Počítali jsme s tím, že soupeř bude daleko pozornější a zodpovědnější ve hře do obrany, Tomáš JirkůZdroj: denik.cznež tomu bylo v prvním utkání, které jsme odehráli na jeho ledě. Připravovali jsme se na to zodpovědně. Chtěli jsme hrát dobře do obrany a čekat na chyby soupeře. Jenže Tábor jich dělal minimum. V první polovině zápasu jsme byli ustrašení, nikdo moc nechtěl puk. Apelovali jsme na větší odvahu. Ve třetí třetině jsme ale za toho nepříznivého stavu chtěli vysoko forčekovat, aktivně a agresivně. Soupeř si s tím najednou nevěděl rady, měl s tím problémy a i díky tomu jsme pak vyrovnali. S kolegy jsme kluky pochválili. Tým ukázal obrovský charakter. Dorovnat skóre s tak kvalitním soupeřem, který má silný kádr a postupové ambice, klobouk dolů před klukama, bodu si moc vážíme.“

Aleš Krátoška, trenér HC Tábor: „Věděli jsme, že domácí tým má svou sílu, což ukázal náš domácí zápas, kdy jsme s ním po fiasku prohráli 0:5. To se i potvrdilo. Nicméně v naší situaci, kdy jsme sáhli ke změnám a není to ideální pro hráče ani pro vedení, musím klukům za utkání poděkovat. Hlavně v první třetině a polovině druhé části odvedli takový výkon, Aleš KrátoškaZdroj: denik.czjaký bychom si víceméně představovali. Ve zbylých osmi minutách už naše hra nebyla ideální. Ve třetí třetině bylo Vrchlabí podstatně aktivnější než na začátku utkání a měli jsme s tím problém. Soupeři se nakonec podařilo po naší chybě vyrovnat, ale to se prostě stává. Z celkového pohledu jsme si situaci zkomplikovali zbytečnými vyloučeními a proměňování přesilovek hrálo velkou roli, protože jsme v oslabení dvakrát inkasovali. Myslím si, že v prodloužení se štěstíčko asi zaslouženě přiklonilo k mírně lepšímu týmu. Navíc tam byl i ten neuznaný regulérní gól. Každopádně jsme rádi, že jsme si do Tábora odvezli dva body.“

Další výsledky 24. kola: Letňany – Kobra Praha 2:3, Benátky nad Jizerou – Příbram 7:5, Chomutov – Písek 6:4, Ústí nad Labem – Mostečtí Lvi 5:1, Děčín – Cheb 3:4, Jablonec nad Nisou – Klatovy 3:4 po prodloužení. Utkání Hronov – Písek bylo odloženo.

Program 25. kola – středa 18.00: Jablonec nad Nisou – Vrchlabí, Děčín – Hronov, Letňany – Ústí nad Labem, Klatovy – Příbram, Tábor – Chomutov, Benátky nad Jizerou – Řisuty, Písek – Mostečtí Lvi, Cheb – Kobra Praha.