Pardubice poslaly rozchytat novice Růžičku. O osudu utkání rozhodla vysoká hůl

Důležitost na nejvyšším stupni. To platilo před utkáním s vítězem základní části pro liberecké hokejisty. Bílí Tygři totiž pošilhávají po atraktivní čtvrté příčce, která by je osvobodila od předkola play off. Však se také do svého soupeře v první třetině zakousli. Prostřední část ale patřila Pardubicím. Ve třetí se skóre výrazně změnilo po smolném faulu vysokou holí hostujícího Ciencialy.

Pardubičtí hokejisté Liberci naději na čtvrtou příčku nesebrali. | Foto: Ladislav Adámek