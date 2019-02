Karlovy Vary, Pardubice - Loni 2:7, letos 1:2. Pardubice vyjely ke vstupnímu utkání extraligy po roce znovu do Karlových Varů a s vicemistrem sehrály daleko povedenější partii. Přesto se výsledek opět rovná nule. Těžkou bitvu rozhodl ve třetí třetině karlovarský benjamínek David Zucker.

V první části branka nepadla, ale poměr zásahů brankářů byl vypovídající – Mensator 3, Lašák 14!



Druhou třetinu začali opět lépe domácí, ale dlouho se střelecky nedokázali prosadit. Až na konci 27. minuty se v přesilové hře prosadila Kristek – 1:0. Východočeši však kontrovali velmi rychle. A také v početní výhodě. Puk se po střelách Koláře a Koukala dostal k Janu Starému, který prostřelil Mensatora – 1:1.



Ve třetí třetině hokejové drama pokračovalo. Domácí se nutili dopředu, Pardubičtí zase předváděli bezchybnou defenzivu. Klíčový moment přišel v 52. minutě. Skladaný poslal do brejku Kristka, s ním unikl také Zucker, jenž si sjel k druhé tyči Lašákovy branky a nekompromisně zavěsil – 2:1. „Bohužel jsme udělali v útočném pásmu chybu a ta rozhodla,“ řekl po utkání pardubický trenér Václav Sýkora.



Jistotu tří bodů mohl pro Západočechy zajistit Skladaný, ale po Dubnově pasu si na výtečného Lašáka nepřišel.



Hosté po obdržené brance vsadili všechno na jednu kartu. Vrhli všechny síly do útoku, ale jejich snaha končila na výborně chytajícím Mensatorovi. V závěru zkusil Moeller hru bez brankáře, ale když se nechali vyloučit Cetkovský a Čáslava, tak bylo po šancích na bodový zisk.



„Naši hráči vydrželi čekat do konce zápasu na svoji příležitost, kterou proměnili. Myslím si, že jsme dnes vyhráli zaslouženě,“ uvedl karlovarský kouč Josef Paleček, který si na rozdíl od svého kolegy odbyl úspěšnou premiéru v novém působišti.