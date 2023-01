HC Bílí Tygři Liberec (6., 55. b.) - HC Dynamo Pardubice (2., 74 b.). Zítra, 18:00, Home Credit Aréna

„Chceme vyhrát každý zápas a nic na tom nezměnila ani prohra se Spartou. Liberec hraje doma, takže bude mít výhodu menšího hřiště. Jsou na něj dost zvyklí, ale podle mě to bude vyrovnaný zápas. Rozhodnou zase detaily,“ říká pardubický útočník Lukáš Radil, který dodává: „Mně by nejvíc vyhovovalo, kdyby bylo všude stejné hřiště. Je s podivem, že v české extralize se musí člověk pořád přizpůsobovat. Co se týče taktiky, tak nic měnit nebudeme.“

Po prohře 0:3 s Spartou bylo asi na tréninku veselo…

„Zaměřili jsme se na to, co nám nešlo. Tak doufám, že to v Liberci bude lepší,“ věří.

Pardubice v letošní sezoně hrály s Libercem jenom doma. Vždy vstřelily pouze jediný gól. Značil výhru v prodloužení a také prohru 1:3.

„Oba zápasy měly stejný průvodní jev, když Liberci perfektně zachytal gólman. Praktikuje těsnou obranu, vždy je proti němu těžké hrát,“ podotýká Radil, který se nedávno vrátil na led po krátké pauze, kdy ho diskvalifikovalo zdraví.

„Ještě úplně stoprocentně dobrý pocit ze své hry nemám. Doufám, že to co nejdřív restartuji,“ dodal.

Tříletý trest končí Janu Mandátovi, který by mohl v Liberci nastoupit. Jeho zranění mu to však nedovolí, a tak si na jeho první start po návratu si budou muset fanoušci ještě počkat.