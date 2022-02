Řeč je samozřejmě o gólmanské rošádě mezi hokejovým Hradcem Králové a Karlovými Vary, na západ putoval Štěpán Lukeš, východní vítr nabral Filip Novotný. Ten při své premiéře za hradecký Mountfield dokázal vychytat vítězství svého nového týmu 4:3 po samostatných nájezdech.

Do zápasu vstoupili lépe domácí, když jako první lovil kotouč ze sítě právě Novotný, střelou do šibenice ho překonal Hladonik. Lukeš držel čisté konto až do 33 minuty, jenže v té dvakrát kapituloval během 43 vteřin, Hradec byl rázem blíže výhře. Jenže utkání jako na houpačce pokračovalo i v závěrečném dějství. Nejprve domácí využili dvě přesilové hry a rázem vedli 3:2, když už to vypadalo, že zápas dotáhnou k tříbodové výhře, hradecký sniper Oksanen dokázal v dlouhé hře bez gólmana srovnat. V prodloužení gól nepadl a v nájezdech rozhodl o druhém bodu Cingel.