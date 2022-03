Hokejistům Hronova v pondělí večer skončila sezona. Svěřenci trenéra Táborského v semifinále play off nedokázali zkrotit vítěze základní části a favoritovi z Letňan podlehli v nejkratší možné době 0:4 na zápasy.

I přes nezdar ve vyřazovacích bojích musí klub z východních Čech hodnotit uplynulý ročník jako úspěšný. Přes slabší začátek se v náročné konkurenci dokázal vměstnat mezi nejlepší čtyřku skupiny Sever a svým fanouškům nabídl hokejový svátek v podobě play off.

KVÍZ: Historický úspěch Hradce! Hokejisté udělali tečku za základní částí

Coby kapitán vedl do posledních zápasů tým útočník MARTIN KOZÁK (27), v základní části autor 49 kanadských bodů za čtrnácti branek a pětatřicet gólových asistencí.

Martin KozákZdroj: Zdeněk ŠulcMartine, už přebolelo zklamání z vyřazení?

Ano i ne. Zklamání z tak rychlého vyřazení tam určitě je a ještě chvíli bude. I z některých dalších věcí. Podle mě jsme měli jsme na víc, ale bohužel se to nepovedlo.

V čem byla semifinálová série jiná než duely proti Letňanům v základní části, kde jste favorita pětkrát porazili?

Play off je prostě jiná soutěž, nedá se to vůbec srovnávat se základní částí. Soupeř měl mnohem více zkušených hráčů, a to ve vyřazovacích bojích rozhodlo. V těch důležitých fázích hry jsou zkušenosti potřeba a náš tým je přece jenom sestavený především z mladých hráčů.

Neopustilo vás tak trochu střelecké štěstí? Vždyť v dlouhodobé části sezony jste nastříleli více jak 180 branek a v play off pouze pět.

Máte pravdu, opustilo nás a to hodně. To jsou ty právě zkušenosti, které jsme neměli. Naše útočné snažení bylo hodně nepovedené. Pak přicházely z přemíry snahy chyby a už tam pak scházela ta lehkost.

Rodos z Mostu veze vyrovnání série. Pro Hronov sezona v semifinále skončila

Určitě není fér hodnotit sezonu pouze podle play off, jelikož z vaší strany musí převažovat spokojenost. Nebo se pletu?

Jasně, že se nepletete, spokojenost u nás převažuje. Jak už jsem říkal, měli jsme hodně mladý kádr, věkový průměr byl pod jednadvacet let a i s tak mladou sestavou jsme hráli pěkný hokej. Před sezonou jsme si řekli, že nechceme být na konci tabulky a myslím si, že se nám to povedlo.

Co vám osobně na vzestupu hronovského hokeje udělalo největší radost?

Největší radost jsem měl z naší kabiny. Stejně tak z hronovských juniorů. Jako tým jsme fungovali úžasně.

Martin Kozák v bílémZdroj: Zdeněk ŠulcMohli jste se pochlubit i pěknými návštěvami. Na poslední duel s týmem Letňan dorazilo 540 fanoušků. Co na to říct?

Je to tak. Po celou sezonu na nás chodilo dost lidí a na poslední duel to byla fakt parádní návštěva. Rád bych i tímto poděkoval všem našim příznivcům za jejich podporu. Speciálně bych chtěl poděkovat těm fanouškům, kteří s námi jezdili i na venkovní zápasy.

S dvěma nejlepšími celky soutěže jste měli dokonce lepší bilanci ze vzájemných utkání. Čím to, že se vám proti Letňanům a Dvoru Králové nad Labem tolik dařilo?

Asi bych to mohl říct takhle. Čím kvalitnější byl náš soupeř, tím líp jsme zápasy odehráli.

Jak se vám celkově zamlouvala úroveň druhé ligy a stejně tak herní systém?

Musím říct, že pro tuhle sezonu nebyl zvolen vůbec špatný systém. Hlavně krok s rozlosováním byl velmi rozumný a pro nás příjemný, jelikož všechny dlouhé cesty vyšly na sobotu.

Soutěž teď pokračuje bez vás. Budete vývoj play off dál sledovat? A komu budete fandit?

Ano, play off budu sledovat, ale nemám vyloženě tým, kterému bych konkrétně fandil. Myslím si ale, že finále mezi Dvorem Králové nad Labem a Letňany by mohlo být hodně zajímavé.

Vrcholí také extraliga. Koho v ní favorizujete a vyrazíte se na nějaké duely podívat?

Tak bohužel, tady vás zklamu. V sezoně mám opravdu hodně od práce, trénování ve Vrchlabí, hraní v Hronově a věnování se rodině. Takže na tohle už čas fakt nemám a nesleduji naší extraligu. Teď si dám od hokeje konečně pauzu a maximálně kouknu na nějaký zápas ve druhé lize.