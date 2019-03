Před sezonou vyhlásili boj o postup do I. ligy a nyní jsou někde za polovinou své cesty. Vrchlabští hokejisté vyhráli základní část druholigové skupiny Střed a za sebou mají i první překážku ve vyřazovací části.

Aby dospěli k vysněnému cíli, potřebují ještě odstranit tři soupeře. Tím prvním bude Kolín. Tým, se kterým se horalé v této sezoně již čtyřikrát utkali. Nejprve z toho byly dvě výhry s čistým kontem gólmana Soukupa, poté dvě remízy, po nichž prodloužení vyhrál jednou Kolín, podruhé Východočeši.

Odpovědnost nad mužstvem letos v rukách pevně drží sedmapadesátiletý trenér Václav Baďouček, jenž se společně s asistentem Petrem Hlaváčem již dnes večer postaví na střídačku, aby dovedl HC Stadion k úvodnímu vítězství nad nebezpečnými Kozly.

Trenére, stojí před vámi další protivník, jehož potřebujete třikrát porazit. Jste na Kolín dobře připraveni?

Já věřím, že ano. Co se týče hráčského kádru, pak jsou hráči připraveni dobře, mrzí mě jen zranění Jakuba Moníka, pro něhož po utkání v Děčíně sezona skončila.

Proti Kozlům jste v sezoně odehráli čtyři zápasy. Co jste vzájemných duelů vzal?

Ze všech čtyř duelů a vlastně i dvou přípravných si můžeme vzít hodně. Poznali jsme, že Kolín je velmi silným protivníkem, který se opírá o kvalitní hru obrany a vynikajícího brankáře. Všechny duely s nimi byly vyrovnané a podobně si myslím, že bude vypadati série v play off.

Vy jste se do dalšího kola probojovali přes Děčín. Jak náročná úvodní série byla a vzala mužstvu hodně sil?

S ohledem na fakt, že ta série byla hraná jen ve třech zápasech, tak si myslím, že nám mnoho sil nevzala. První utkání bylo možná až moc jednoznačné, ta zbylá dvě už byla vyrovnanější.

Ve třech zápasech svůj part zvládli i Kolínští. Nepřekvapilo vás trochu, že dokázali projít přes tým Klatov?

Abych pravdu řekl, nepřekvapilo mě to. Určitě jsem nečekal, že to bude tak jednoznačné, ale Kolín jsem osobně favorizoval.

Termíny zápasů

Středa 13. 3.: Vrchlabí - Kolín

Pátek 15. 3.: Kolín - Vrchlabí

Neděle 17. 3.: Vrchlabí - Kolín

Poté, co jste ve třetím duelu porazili Děčín, bylo jasné, že vás v dalším kole čeká buď Kolín, nebo Jablonec. Koho jste si přál víc?

Ono se nevyplácí vybírat si soupeře. Ale, jak se série vyvíjely, při vědomí, že by Jablonec musel stav 0:2 otáčet a hrát až do neděle, tak z toho důvodu mohlo být výhodnější, kdybychom šli na ně. Přece jen by jim to vzalo dost sil. To jsou ale jen spekulace. Vyšel na nás Kolín a my se připravovali na něj.

Vaše dva domácí zápasy v DD Elektromont aréně sledovalo 3129 diváků. Co říkáte na zájem vrchlabských fanoušků a očekáváte podobnou návštěvu i dnes?

Ten zájem během celé sezony je pro mě fantastickým zážitkem. Lidé chodí ve velkém počtu, jsou skvělí. Já si myslím, že jich přijde i ve středu hodně. Určitě přijedou i z Kolína a bude se hrát znovu ve skvělé atmosféře.

Jedním z lákadel pro hokejové fanoušky v širokém okolí je ve vašem dresu Jaroslav Bednář. Už jej v kádru máte dva měsíce. Popište jeho roli a přínos pro tým.

Ten přínos je jednoznačný. Je to moře zkušeností z extraligy, ze zahraničí, z reprezentace. Klukům má určitě v čem radit a co jim ukázat. Zkvalitnila se s ním ofenzivní činnost jak při hře pět na pět, tak zejména v přesilovkách, což jsme od něho i očekávali.

Příchodem Bednáře a vlastně i Hlinky, který už v týmu není, se vám hodně zvedla kvalita přesilovek. Pracovali jste na nich o pauze mezi dvěma sériemi?

Samozřejmě pracovali. Přesilovky děláme průběžně v celé sezoně. V play off to může být jeden z klíčů k úspěchu, takže jsme se jim dostatečně věnovali.

Vy jste byl ve své hráčské kariéře obránce. Platí, že jste vyznavačem spíše defenzivnějšího hokeje, že kladete důraz hlavně na obranu?

Já jsem jako obránce platil spíš za ty ofenzivnější a jsem i jako trenér radši, když se hraje dopředu. Rozhodně nevyznávám styl čekání na chybu někde na červené čáře. Neznamená to ale, že bych na obranu nekladl důraz.

Ptám se i proto, že Vrchlabí letos v osmi zápasech udrželo čisté konto. Přesněji gólman Jakub Soukup. Co říkáte na jeho výjimečnost?

Osm nul určitě není obvyklých. Já jsem pátral v paměti, zda se to někomu za sezonu už povedlo. Je to výjimečný počin. Jakub je v soutěži nadprůměrný brankář. Pokud ne úplně nejlepší, tak jeden z nejlepších. Ve spoustě utkání nám pomohl. Na nulách má velký podíl, i když je to práce celého týmu.

Nejen ve druhé lize, ale také v Chance lize vrcholí play off. Které dva týmy si podle vás zajistí místo v baráži o extraligu?

Já se neodvážím tipovat. Nejsem v tom vůbec dobrý. Přál bych to ale Budějovicím, za které hraje můj syn.

Úvodní série vrchlabského Stadionu

1. zápas: Vrchlabí – Děčín 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 2. Berger (Matějček, Urban), 13. Havránek (Mrňa, Kastner), 29. Bednář (Matějček, Urban), 49. T. Půlpán (Mrňa), 57. Mrňa (T. Půlpán) – 47. Faigl (Vaněk, Oliverius), 56. Kuchynka (TS). Rozhodčí: Jaroš – Žídek, Hnát. Vyloučení: 8:11. Využití: 1:0. Třetiny: 2:0, 1:0, 2:2. Diváci: 1622.



2. zápas: Děčín – Vrchlabí 4:5

Fakta – branky a asistence: 6. Oliverius (Kaltenböck, Tůma), 6. Hříbal (Zukal, Tůma), 30. Petráš (Tůma), 52. Oliverius (Kordule) – 4. Urban (Aleš Půlpán, Jirků), 4. Mrňa (Tomáš Půlpán), 48. Matějček, 57. Matějček (Bednář), 60. Bednář (Urban). Rozhodčí: Čáp – Votrubec, Ševic. Vyloučení: 7:8, navíc Voženílek 10 minut OT. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Třetiny: 2:2, 1:0, 1:3. Diváci: 782.



3. zápas: Vrchlabí – Děčín 3:1

Fakta – branky a asistence: 5. Jirků (A. Půlpán, Matějček), 32. Berger (Matějček, Havránek), 60. Matějček (Soukup) – 45. Petráš (Volráb). Rozhodčí: Vokřál – Marek, Ovsík. Vyloučení: 6:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1. Diváci: 1507.