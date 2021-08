Hradečtí hokejisté po šesti vítězných zápasech (naposledy přejeli Vídeň 8:0) v rámci přípravy tvrdě narazili. Stalo se tak ve čtvrtek na ledě Liberce, přestože se duel kvůli obří díře v ledě nedohrál (byl ukončen v čase 29:50). To už ovšem domácí hráči pohodlně vedli 3:0.

Hradečtí hokejisté (ve světlém) narazili v Liberci. | Foto: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

„Vstup do obou třetin jsme neměli dobrý, navíc jsme vůbec neměli pohyb, byli všude o krok pozdě. Prohrávali jsme osobní souboje a udělali hloupé fauly, z nichž dva Liberec hned potrestal. Zase nám to trochu otevřelo oči, víme, kde nás tlačí bota, musíme na tom pracovat. Tentokrát to bylo prostě všechno o pohybu, který nám chyběl,“ uvedl hlavní příčiny výsledkového nezdaru Petr Svoboda, asistent trenéra Hradce Králové.