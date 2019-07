Bývalý reprezentační bek Petr Čáslava se dohodl s klubem HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, který vlastní Vasil Teodoridis.

Druhá hokejová liga bude mít letos pořádnou šťávu. To je jisté. Přispěje k tomu premiérový start čínského klubu, především pak ale nabité kádry dalších účastníků. Výjimkou nebude skupina Sever, ve které se letos budou o postup do play off rvát hned čtyři (!) celky z hradeckého kraje.