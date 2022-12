„Samozřejmě bychom rádi řekli, že ta krize je už za námi, ale nechceme to nijak zakřiknout. Soustředíme se vždycky jenom na další utkání, které nás čeká a snažíme se jej dotáhnout do úspěšného konce,“ řekl pro klubový web obránce hradeckého Mountfieldu Filip Pavlík po výhře na západě Čech. Zkušený bek nasázel do sítě Energetiků dvě branky, stejně jako útočník Oliver Okuliar. Oba společně řídili veledůležité vítězství, které Lvi potřebovali.