Nedočkaví fanoušci, nažhavení hokejisté. Tak nějak by se dali popsat aktéři dvou druholigových bitev, v nichž v sobotu hrály prim východočeské kluby.

Už dnes od 18 hodin se ve vzájemné bitvě potkají lídr tabulky Vrchlabí a soupeř z nedalekého Dvora Králové nad Labem, jemuž ve skupině Sever patří druhá příčka. Oba rivalové v generálkách na derby váleli. Horalé výsledkem 11:2 vycvičili severočeskou Bílinu (na jejím ledě), Rodos naděloval obávanému Děčínu (10:3).

Pro oba celky šlo o rekordní výsledky v sezoně. Zatímco Vrchlabí zopakovalo skóre z domácí říjnové bitvy proti Mosteckým Lvům, Dvorácisi dvojciferné vítězství připsali vůbec poprvé od listopadu 2017, kdy stejným výsledkem zničili Bílinu.

Za úvodními duely roku se ohlédli beci Ján Bendík (34 let) a Martin Tondr (32). První asistoval u premiérové branky Stadionu v roce, jeho středeční soupeř zase sám vstřelil úvodní trefu Rodosu.

Pánové, máte za sebou dlouhou a vlastně i vůbec nejdelší druholigovou přestávku. Stihli jste si ji řádně užít?

Ján Bendík: „Rozhodně ano. Po Štědrém dni jsem zůstával ve Vrchlabí, kam za mnou přijeli rodiče, takže jsme si svátky užili společně. Není nic lepšího než být na Vánoce v rodinném kruhu. Jsem jen rád, že to takhle bylo možné.“

Martin Tondr: „No, jak se to vezme. Tím, že jsem pracovně vytížen u extraligového klubu, užil jsem si maximálně jen pár dní volna. Bylo to fajn, ale samozřejmě ne tak, jako v klasickém zaměstnání, kde si může člověk od všedních záležitostí odpočinout třeba týden i víc. Když ale děláte něco, co vás baví, berete to, jak to je.“

Projevil se nějak na vánoční náladě fakt, že vaše týmy přelom roku prožily na první, respektive druhé příčce tabulky?

Ján Bendík: „Asi ano. Vždycky je dobré končit rok na nejvyšší možné příčce. Nám se to podařilo už loni, za což jsme rádi. Ne, že bych to nějak zvlášť řešil, ale jít do nového roku z prvního místa bylo fajn.

Martin Tondr: „To určitě jo. Byla pohoda. Je to samozřejmě lepší než myslet na to, jak se nedaří a být přes svátky smutný. Rozhodně jsem rád, kde momentálně jsme, snad nám to dlouho vydrží.“

Start do roku 2020 se jak Vrchlabí, tak Dvoru Králové vyvedl fantasticky. Jaké z vašeho pohledu byly zápasy, v nichž jste soupeřům opožděně nadělovali dárečky?

Ján Bendík: „Bylo znát, že v Bílině se přes svátky moc netrénovalo. Co mám zprávy, tak tamní kluci byli dvakrát na ledě, my měli více tréninků. Tušil jsem, že nebudou mít návrat do zápasů jednoduchý. My naopak nastoupili stejně, jako jsme končili rok 2019. Bylo tam nasazení, jen ve druhé třetině jsme se trochu zasekli. Pak ale zase nástup super a zvládli jsme to. Jsme první, v mužstvu je síla a my v podobných výkonech chceme pokračovat.“

Martin Tondr: „Tak úvod utkání byl z naší strany hodně špatný. Inkasovali jsme brzy první gól a vypadalo to s námi hrozivě. Pak se ale skóre podařilo otočit a po zbytek zápasu jsme náskok navyšovali. No a ten závěr, kdy během posledních tří minut padlo šest branek, to byla velká paráda.“

Oběma výsledky se jen potvrdily vysoké ambice vašich mužstev. Co bude vaším cílem ve zbývajících čtrnácti duelech základní části?

Ján Bendík: „Cílem samozřejmě bude připravit se na vyřazovací boje, které nás v březnu čekají. Už náš trenér zmiňoval, že se teď ve Vrchlabí bude víc trénovat, abychom byli na rozhodující fázi sezony připraveni.“

Martin Tondr: „Nejlepší by pro nás bylo udržet si druhou příčku. Samozřejmě by bylo hezké ztenčit náskok vedoucího celku tabulky. Jsme si určitě vědomi, že Vrchlabí má nadupaný kádr, pořád to jsou ale jenom lidi a také oni mohou sem tam klopýtnout.“

Již dnes vás čeká podkrkonošské derby, navíc souboj prvního s druhým. Jak tyto regionální souboje vy osobně vnímáte?

Ján Bendík: „Derby jsou vždy vyhrocená. Pravda, pro naše fanoušky je víc prestižní souboj s Trutnovem. Proti Dvoru Králové je to tak trochu přátelštější, alespoň to tak cítím. I tyto zápasy jsou ale specifické. Tušili jsme, že Dvoráci půjdou tabulkou nahoru, mají dobré mužstvo. Budeme určitě opatrní, ale připravíme se na ně stejně, jako na všechny soupeře. Doma chceme před našimi příznivci vyhrát.“

Martin Tondr: „Tady v regionu je to paráda. Co se v arénách děje při místních derby, to je fantazie. Skvělé návštěvy, super kulisa. První liga by mohla závidět. Pro fanoušky i nás hráče je to bomba a nic tahle utkání nepředčí. Vždycky přijde víc než tisíc diváků. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby se nám v takové atmosféře ještě podařilo vyhrát, jako loni na závěr sezony.“

Naposledy se Stadion a Rodos potkaly nedávno na dvorském ledě. Jak vzpomínáte na zápas v takřka přeplněné aréně?

Ján Bendík: „Máte pravdu, lidí tam bylo vážně hodně, i od nás jich přijel plný sektor. Šlo o super zápas. Nám se na jedničku povedl úvod.I přes ten výsledek šlo o nejtěžšího soupeře za poslední zápasy. My ale duel zvládli, ukázalo se, že máme silný a sebevědomý tým.“

Martin Tondr: „Vybavuji si hlavně ten náš laxní začátek. Faulovali jsme a nedopadlo to pro nás vůbec dobře. Soupeř pak hru kontroloval a vyhrál zcela po zásluze. Bylo by dobré, kdybychom tentokrát nenastoupili až tak zaskočení a předvedli naopak disciplinovaný výkon.“

V této sezoně zatím všechny vzájemné duely vyhrálo Vrchlabí. Jaký výsledek očekáváte ve středu?

Ján Bendík: „Výsledek si netroufám tipovat, snad ale vyhrajeme. Klidně ať je to výhra o jediný gól. Hlavně, aby byl trenér s naším výkonem spokojený. Nevím, s čím přijede Dvůr, my se ale budeme snažit hrát už víc od obrany. Góly naši útočníci umějí dávat, nám se ale nesmí stávat, abychom je inkasovali, třeba jako doma s Bílinou, kdy jsme vyhráli 10:6. To by se nám v play off nemuselo vyplatit.“

Martin Tondr: „Přesné skóre tipovat nebudu. Pokusíme se o co nejlepší výsledek a zkusíme soupeře jakýmkoliv způsobem překvapit. Hlavně bych byl ale nerad, kdyby přišla nějaká vysoká porážka a blamáž. To samozřejmě nechceme připustit.“

