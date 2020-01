Jediným východočeským mužstvem, které ve 29. kole nebralo výhru, byl nováček z Nové Paky, který doma sice vedl nad Řisuty 4:1, nakonec ale nadějný náskok ztratil a padl po samostatných nájezdech.

Dvůr Králové n. L. – Děčín 10:3

Zatímco kalendářní rok 2019 dvorští hokejisté končili dvěma venkovními výhrami s čistým kontem, na úvod roku 2020 si pro své příznivce připravili povedenou střelnici zakončenou výsledkem 10:3.

Rodos se sice pomaleji rozjížděl a brzy 0:1 prohrával, ještě ve zbytku úvodní dvacetiminutovky ale třemi krásnými góly skóre otočil a po dvou třetinách vedl již 6:1.

Stejný stav trval ještě v polovině 57. minuty, pak se ale strhla nevídaná střelnice, během níž nejprve hosté během 23 vteřin snížili na 6:3, aby pak Dvůr odpověděl třemi góly za 28 sekund! Fanoušky vyvolávanou desítku poté k velkému nadšení publika trefil 6,2 vteřin před koncem Ježek.

Fakta – branky a asistence: 7. Tondr (Brokeš), 12. Petira (Hrazdira), 17. Fořt (Hrazdira), 21. Brokeš (Hrazdira, Petira), 22. Dušek (Svoboda, Franc), 38. Hrazdira (Tondr, Brokeš), 58. Svoboda (Hoskovec, Dušek), 58. Brokeš (Fořt, Hrazdira), 58. Luštinec (Havlas), 60. Ježek (Luštinec) – 3. Kordule (Tůma), 57. Kordule, 58. Zajan (Petráš). Rozhodčí: Veinfurter – Urubčík, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 560. Třetiny: 3:1, 3:0, 4:2.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Jeschke) – Petira, M. Tondr, Karlík, Matějíček, Mocek, Franc – Brokeš, Hrazdira, Fořt – Svoboda, Havlas, Luštinec – Ježek, Hoskovec, Dušek – Půhoný, Šedivý.

Bílina – Vrchlabí 2:11

I bez své nemocné opory Tomáše Rolinka si lídr tabulky dojel na led Bíliny pro suverénní vítězství. Už v první třetině Vrchlabští za záda gólmana Hamalčíka nastříleli čtyři puky, a když ve 33. minutě Petr Sýkora kompletoval hattrick, vedl již favorit 6:0.

Domácí sice v závěru prostřední části hry využili slabší nekoncentrovanosti soupeře ke snížení na 2:6, v závěrečné periodě si ale Východočeši vše vynahradili a dalšími pěti trefami navýšili konečné skóre na 2:11.

Fakta – branky a asistence: 38. Procházka (Šmejc, Šimeček), 40. Zdeněk (Běhula) – 2. Hozák (Chalupa, Bendík), 8. Matějček (Chalupa, Hlaváč), 13. Hlaváč (Jirků, Matějček), 15. Sýkora (Hlaváč), 30. Sýkora (Hlaváč, Matějček), 33. Sýkora (Niko), 41. Hlaváč (Matějček, Bednář), 48. Kastner (Hozák), 48. Sýkora (Moník, Voženílek), 52. Bednář (Urban, Sýkora), 59. Bednář (Mrňa). Rozhodčí: Místecký – Toman, Janíček. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 145. Třetiny: 0:4, 2:2, 0:5.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Havránek, Jirků, Vágner, Niko, Bendík, Vašíček, Voženílek, J. Moník – Mrňa, Urban, Bednář – P. Sýkora, Matějček, J. Hlaváč – Hozák, Kastner, Chalupa – Bláha, F. Moník.

Mostečtí Lvi – Trutnov 3:6

Když v této sezoně trutnovští hokejisté poprvé zajížděli na mostecký led, nastříleli šest branek a přesto prohráli 6:8. Stejně se jim na útočné polovině dařilo i v sobotu, tentokrát se na ledě favorita ale dočkali důležitého vítězství.

Na startu novoroční honby za postupovými pozicemi do play off si tak Draci připsali cenný skalp. Mohl za to povedený nástup do zápasu, který góly podpořili mladíci Krsek a Škvrně. Klíčový byl ale nástup do třetí třetiny, kdy hosté v rozmezí od 42. do 45. minuty navýšili svůj náskok z 3:2 na 6:2.

Fakta – branky a asistence: 18. Mical (Mála), 38. Mála (Kýhos, Fučík), 53. Mála (Kýhos) – 7. Krsek (Poul), 13. Škvrně (Kubinčák, Višńák), 21. Jirásek (Vácha), 42. Janoušek (Vácha), 44. Fedulov (Kubinčák), 45. Poul (Tatar, Suk). Rozhodčí: Bernat – Tichý, Sýkora. Vyloučení: 5:3, navíc Havlík, Bakrlík (oba Most) 10 minut OT. Využití: 1:3. Diváci: 264. Třetiny: 1:2, 1:1, 1:3.

HC BAK Trutnov: Krofta (Ašenbrenner) – Kynčl, Leder, Junek, Vácha, D. Jirásek, Suk, Višňák, Klust – Fedulov, Janoušek, Kubinčák – F. Jirásek, Planý, Bucek – Krsek, Škvrně, Poul – Tatar.

Nová Paka – Řisuty 4:5sn

Z důležité bitvy dvou mužstev na hraně postupových pozic do play off vybojovali hokejisté Nové Paky pouze bod. Domácí přitom nad soupeřem ze středních Čech vedli v polovině utkání 4:1, aby ve zbytku duelu hosté vyrovnali a v samostatných nájezdech dokonali obrat.

Fakta – branky a asistence: 6. Hnik (Malík, Pohl), 13. Dvořák (Hric, Foerster), 19. T. Půlpán (Dvořák, Bezděk), 27. Hidveghy (A. Půlpán, Abraham) – 17. Keszi (Zderadička), 29. Zderadička (Vyskočil, Formánek), 32. Parshakov (Okegawa, Danov), 41. Formánek (Keszi, Danov), rozhodující nájezd Formánek. Rozhodčí: Škrobák – M. Svoboda, Horažďovský. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 450. Třetiny: 3:1, 1:2, 0:1 – 0:0.

BK Nová Paka: Vacek (Dressler) – Abraham, Mlčoch, Pohl, Müller, Suvorov, Bezděk – A. Půlpán, Ukhin, Hidveghy – Dvořák, Hnik, Malík – T. Půlpán, Foerester, Hric – Kloutvor.

Program 30. kola – středa 8. ledna 18.00: Vrchlabí – Dvůr Králové nad Labem, Trutnov – Jablonec nad Nisou, Děčín – Nová Paka, Řisuty – Mostečtí Lvi.