„Od samotného začátku jsme byli pro variantu B. Ta nabízela čtyři skupiny po šesti účastnících. Za prvé by nám ubylo cestování, navíc bychom v základní části mohli potkat všechny možné soupeře. Takto budeme hrát opět se stejnými soky, jako v minulé sezoně. Samozřejmě s tím, že nám ubylo derby s Vrchlabím. Rozhodně tedy s výsledkem nejsem spokojený,“ zhodnotil dopad čtvrtečního aktivu majitel královédvorského HC Rodos Vasil Teodoridis.

Pro opačnou variantu byl i Trutnov. Ten o ukončeném hlasování informoval jako první na svém facebookovém profilu, kde vyvěsil zprávu v tomto znění: „Hlasováním týmů byl odsouhlasen herní plán A. Ačkoliv zástupci HC BAK Trutnov hlasovali jednoznačně pro plán B, tedy čtyři skupiny s prolínací částí, většinou byla schválena varianta tří skupin bez prolnutí. Pro Trutnov to bohužel znamená opět neatraktivní zápasy se soupeři například z Bíliny a podobně.“

Podkrkonošské kluby se sice splnění svého přání nedočkaly, leč značná část druholigového pelotonu může být spokojena. Pro variantu A totiž hlasovalo hned patnáct klubů.

Tak jako tak verdikt znamená, že se v novém ročníku vlastně okopíruje loňský model skupiny Sever, v níž se vedle Dvora Králové nad Labem a Trutnova potkají ještě hokejisté Nové Paky, Mostu, Děčína, Řisut, Jablonce nad Nisou a Bíliny. Chybět bude oproti „koronavirové“ sezoně pouze Vrchlabí, které bude od září působit v Chance lize.

A jak přesně, že bude herní model zmíněné varianty A vypadat?

Týmy se v rámci jedné skupiny utkají šestikolově, což jim v základní části přinese 42 utkání. Do play off postoupí nejlepší šestice mužstev, přičemž první dva půjdou rovnou do semifinále, celky na 3. - 6. místě bude čekat čtvrtfinále. Vyřazovací série se budou hrát na tři vítězné zápasy.

Vítězové tří jednotlivých play off (Sever, Jih, Východ) se skupinově utkají o účast v baráži o Chance ligu, do které pak postoupí pouze vítěz této fáze a narazí na šestnáctý tým I. ligy.

Naopak dva nejhorší celky na osmých příčkách jednotlivých tabulek se utkají o sestup v sérii na tři vítězná utkání.

Jen pro pořádek zbývá dodat, že ve variantě B by se hrálo ve čtyřech skupinách po šesti týmech a týmy by se v rámci skupiny utkaly šestkrát, což by přineslo 30 utkání. Navíc by se pak mužstva ze skupin Sever a Západ střetly dvoukolově spolu, což by nabídlo ještě dalších 12 utkání, celkem tedy znovu 42 zápasů. Ve skupině Sever by v tomto případě figurovaly HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, HC BAK Trutnov, BK Nová Paka, HC Vlaci Jablonec nad Nisou, HC Řisuty a HC Kobra Praha.

Aktuální rozdělení do skupin

Sever: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, HC BAK Trutnov, BK Nová Paka, Mostečtí Lvi, HC Děčín, TJ HC Řisuty, HC Vlci Jabonec nad Nisou, HC Draci Bílina.

Jih: BK Havlíčkův Brod, HC Příbram, HC Kobra Praha, HC Tábor, HC Klatovy, HC David servis České Budějovice, IHC Králové Písek, HC Stadion Cheb.

Východ: HC Orli Znojmo, Hokejový klub Opava, HC Kopřivnice, SKLH Žďár nad Sázavou, SHF Drtiči Hodonín, HK Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí, HHK Velké Meziříčí.