V pondělí jsme přinesli informaci o odchodech z kádru vrchlabských hokejistů, které v příští sezoně čeká druhý rok ve druhé nejvyšší domácí soutěži.

Jedním z hráčů, které již příznivci podkrkonošského klubu mezi mantinely neuvidí, je JÁN NIKO (30), spolehlivý obránce, na něhož v kádru horalů nezbylo místo.

Jak hokejista, jenž ve Vrchlabí působil ve třech sezonách, informaci přijal, také o tom se zmínil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Vrchlabští fanoušci už v dresu svého týmu neuvidí například beka Jána Nika.Zdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Kdy jste se dozvěděl o tom, že s vámi již klub nepočítá a jak vám to vlastně bylo oznámeno?

Dozvěděl jsem se o tom krátce po skončení sezony, kdy jsme měli pohovory s vedením. Bylo mi řečeno, že byl se mnou vrchlabský klub maximálně spokojený, ale pro příští sezonu pro mě nemají místo z důvodu další spolupráce s extraligovými Pardubicemi.

Bylo to pro vás velké překvapení nebo jste s tím s ohledem na strategii klubu trochu počítal?

Přiznám se, že mi z toho bylo hodně těžko. Takový je ale hokejový život. Ve Vrchla-bí jsem se plánoval usadit, proto jsem měl zájem přijít už během postupové sezony a hrát tu první ligu. Konec pro mě byl překvapením, nicméně když jsem po základní části nedostal nabídku k pokračování v týmu, tak jsem s tím trochu i počítal.

Vám je třicet, na konec kariéry máte ještě dost času. Máte už ponětí, kam povedou vaše další hokejové kroky?

Zatím vůbec nevím, kde budu dál působit. Řešíme to spolu s mým agentem.

2017/2018

33 utkání -> 6 branek, 24 asistencí

2019/2020

12 utkání -> 5 branek, 9 asistencí

2020/2021

39 utkání -> 5 branek, 10 asistencí

Jaké byly ty tři sezony ve Vrchlabí? Na co budete nejvíc vzpomínat?

Já jsem si tu užíval každý zápas. V klubu panuje taková rodinná atmosféra a pracují v něm skvělí lidé. Největším zážitkem bylo zahrát si v jednom týmu s takovými hvězdami, jako jsou Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč, Tomáš Rolinek nebo Petr Sýkora. Samozřejmě nemohu zapomenout na vrchlabské fanoušky, kteří byli při každém utkání vynikající.

Povedených večerů jste v týmu zažil spousty. Kdybyste měl vzpomenout jeden až tři zápasy, které nelze vymazatz paměti – které by to byly?

Určitě to bylo televizní utkání s Kladnem, které bylo pro celé Vrchlabí svátkem. My ho navíc skvěle zvládli a dokázali vyhrát. Pak rád vzpomenu na domácí utkání proti silné Porubě a vítězný souboj s Jihlavou, kde jsme u nás prohrávali 0:2 a přesto to dokázali otočit. Ve všech případech byla velká škoda, že u toho nemohli být naši příznivci.

Co byste na závěr popřál vrchlabskému hokeji do dalších sezon?

Samozřejmě bych všem popřál, aby se jim dařilo i v příštím ročníku, který bude velice těžký. Pokud bude zájem, vždycky se do Vrchlabí rád vrátím.