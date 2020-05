Čtyřiadvacetiletý hokejový útočník Patrik Miškář se vrací do Stadionu Litoměřice. V dresu kališníků působil už před dvěma lety, nyní zde bude zapomínat na loňskou nepovedenou sezónu.

Patrik Miškář. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Odchovanec Hradce Králové, jenž prožil extraligový debut už ve svých 19 let, si hledal nové angažmá poté, co si na východě Čech nesedl s koučem Vladimírem Růžičkou. „Čekal jsem, jaký trenér Hradec povede. Bylo mi líto, když bylo jasné, že to nebude Tomáš Martinec, ale myslel jsem si, že to nebude ani pan Růžička. Když bylo rozhodnuto, že ano, věděl jsem, že končím," uvedl na začátku května v rozhovoru pro Hradecký deník. „Zatím nevím, kde budu působit. Bral bych i první ligu. Z ní se třeba můj kamarád Daniel Voženílek odrazil po dobré sezoně do extraligy," dodal.