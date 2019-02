Vrchlabí - Vrchlabští hokejisté přivítali v 16. kole druhé ligy na svém ledě Kobru Praha. Po velice povedeném výkonu si připsali dva body za výhru 4:3.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Třikrát v utkání prohrávali, přesto po zápase zvedali vítězoslavně ruce nad hlavu. Hokejisté Vrchlabí na domácím ledě vyzráli na tabulkově silnější Kobru Praha, když po remíze 3:3 uspěli v samostatných nájezdech. Vítěznou trefu obstaral útočník Tomáš Bláha.

II. liga

Vrchlabí – Kobra Praha 4:3 (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)

Fakta – branky a asistence: 20. Hamerský (M. Filip), 31. Lenoch (Březina, Bláha), 58. Březina (Bláha), rozhodující nájezd Bláha – 5. Malý (Hampl), 26. Slanina (Hampl), 47. Čurda (Pohl, Paris). Rozhodčí: Kopeček – Potůček, Novák. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváků: 930. HC Stadion Vrchlabí: Pavelka – Vondráček, Hamerský, Poskočil, Klement, Kolář, Pulec, Lenoch – Jakubec, M. Filip, Fořt – Jirků, Moučka, Šťastný – Březina, Bláha, Gengel – Marek, D. Filip, M. Svoboda. HC Kobra Praha: Mouček – Ton, Pohl, R. Verbík, Cafourek, J. Verbík, Sem, Jakeš, Bárta – Čurda, Hampl, Slanina – Paris, Strnad, Žáček – Tuček, Sekerka, Malý – Novák.

Cenným vítězstvím nad čtvrtým celkem tabulky potěšili vrchlabští hokejisté takřka tisícovku svých příznivců. „Chtěli jsme potvrdit body přivezené z venku, což se povedlo. Přestože jsme v zápase tahali třikrát za kratší konec, dovolím si tvrdit, že jsme Kobru přehráli a byli lepším týmem. Smekám klobouk před diváky, byli dnes naším šestým hráčem," zhodnotil vydařený duel trenér Stadionu Pavel Biegl.

.. za utkáním s Kobrou Praha se ohlížel střelec vítězné branky

Tomáš Bláha: „Náš tým má i na vyšší příčky"

Nejprve přispěl k bodovému zisku dvěma gólovými asistencemi, aby pak duel rozhodl proměněným samostatným nájezdem. Útočník TOMÁŠ BLÁHA odehrál v sobotu dobrý zápas, hlavně ale mohl se svými spoluhráči slavit třetí vítězství v řadě.

Tomáši, třetí výhra v řadě. To by šlo, co říkáte?

No jasně, Je to pro nás vzpruha do dalších zápasů. Ven jsme jeli vždycky s tím, že si chceme nějaké body přivézt. Že je z toho taková šňůra, je jen dobře. Uvidíme teď ve Žďáru, doufám, že to i tam potvrdíme.

Jak náročným soupeřem byla pražská Kobra?

Musím říct, že oproti minulým sezonám, patří letos zaslouženě tam, kde jsou. Jde o silného soka s řadou silných a velikých hráčů. Byl to s nimi těžký zápas.

Vy jste ale odehráli velice dobrý duel. Co scházelo k tomu, aby jste nemuseli neustále dohánět soupeřův náskok?

Myslím si, že jsme měli trochu smůlu. Oni dali takové pro nás smolné. Nebyly to žádné krásné akce, ale prostě je to hokej a i takové góly se počítají. Soupeř z minima vytěžil maximum.

Máte za sebou polovinu základní části. Myslíte, že devátá příčka je adekvátní kvalitám a ambicím vrchlabského celku?

Osobně si myslím, že náš tým má i na vyšší příčky. Nikdo ale nepočítal s tím, že bude druhá liga takhle kvalitní. Já jsem tuhle soutěž hrál někdy v sedmnácti letech, ale ta kvalita soutěže je nyní někde úplně jinde. Uvidíme ve druhé polovině základní části, já ale věřím, že v tabulce půjdeme ještě výš.

V sobotu byla v Elektromont aréně znovu skvělá atmosféra. Jak se vám zamlouvala podpora vrchlabských fanoušků a do jaké míry pomohla k vašemu vítězství?

Fanoušci u nás, to je něco neskutečnýho. Ve druhé lize tohle nikde nezažijeme. Ať přijedeme, kam chceme, tolik lidí nikde nechodí. Vrchlabští fanoušci jsou pro nás šestým hráčem a my jim za to moc děkujeme.

Vy jste duel rozhodl v samostatných nájezdech. Věděl jste dopředu, jak budete zakončovat?

Abych pravdu řekl, ani jsem nepočítal s tím, že pojedu. Jelikož na mě ale trenéři tlačí, abych víc střílel, prostě jsem to zkusil a ono to tam spadlo (usmívá se).

Nyní vás čekají dvě utkání na ledech soupeřů. Věříte, že ve Žďáru, respektive v Řisutách přijdou další bodové zisky?

Bude to určitě těžký, ale já pevně věřím, že na tuhle vydařenou šňůru navážeme a naše vítězná série bude pokračovat.