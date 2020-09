Vlastní kompletní medailovou sbírku z extraligy, kterou vybojoval s pražskou Slavií. Stříbro má i s Kometou Brno. Je přitom rodákem z Pardubic, kde si také nejvyšší domácí soutěž zahrál. Dokonce i dres hradeckého Mountfieldu oblékal.

Obránce JIŘÍ VAŠÍČEK (39) pod Krkonošemi spojil své jméno s vrchlabským Stadionem, aby před nadcházející sezonou zamířil na stranu rivala ze Dvora Králové nad Labem. Zde by rád navázal na kvalitní výkony a možná tu zaujme i roli týmového vůdce.

Jirko, přiblížil se den D a s ním start nového hokejového ročníku. Jak se těšíte na první mistrovský zápas v dresu dvorského Rodosu?

Těším se moc, už jen proto,že loňská sezona byla zkrácená. Herní pauza pak pořádně dlouhá. Sehráli jsme sice pár přípravných zápasů, ty však byly za prvé bez nějakého úspěchu, navíc mistráky jsou úplně něco jiného. Těší se i naši fanoušci a já sám už se nemohu dočkat.

Po čase jste změnil klubovou příslušnost. Hrál jste už někdy v zelenožlutých barvách? A jak se vám dresy s kamionem líbí?

(směje se) No pravda, v zelenožlutých barvách jsem dosud nikdy nehrál. Dresy se mi ale líbí a musím uznat, že šéf klubu pro ně vybral pěkný kamion. Určitě si snadno zvyknu, ale důležitější budou výsledky, jakých budeme dosahovat. Pokud budeme hrát na příčkách, jaké si vedení klubu i příznivci přejí, bude to dobře.

Majitel klubu Teodoridis se už před časem netajil přáním hrát se svým týmem hodně vysoko, pokud možno úplně nejvýš. Jste rád, že patříte do ambiciózního mužstva?

Já měl během kariéry štěstí, že jsem vždycky působil v mančaftu, který chtěl hrát o příčky nejvyšší. Jsem jen rád, že v tom mohu pokračovat. Jak už jsem zmínil, výsledky v přípravě od nás nebyly optimální, o to víc bych si přál, abychom hned na úvod porazili největšího konkurenta a ukázali, že sílu máme.

Jak říkáte, v přípravném období výkony Rodosu nebyly přesvědčivé. Co je potřeba zlepšit?

Předně si myslím, že si to každý z nás uvědomuje. V posledním týdnu na tom ještě zapracujeme a řekneme si v kabině, jak by co mělo fungovat. Věřím, že kvalita hráčů, která je na papíře, se projeví. Máme šikovné kluky, až někdy koukám, co na tréninku dovedou s pukem. Musíme to teď ale dokázat hrou a svými výsledky.

V soutěži budete patřit k nejstarším harcovníkům. Jak tělo zvládlo letní přípravu, která u většiny hokejistů nepatří k oblíbené činnosti?

U mě ta letní příprava byla z velké části individuální. Trénoval jsem věci, které mě v posledních letech dokážou udržet připraveného. Přiznám se, že v tomhle věku už něco ani nemohu s klukama dělat. Na ledě jsem přípravu odtrénoval celou a teď jen doufám, že spoluhráčům budu ve všem stačit a třeba jim i předám nějaké zkušenosti.

Jak náročná vlastně byla příprava pod koučem Zörklerem?

Příprava byla dobrá. Kouč má velice propracovanou taktiku. Teď jen doufám, že ji budeme na ledě plnit, bude se nám dařit a přijdou i očekávané výsledky.

Děním v hokeji a vlastně komplet ve sportu hýbe doba koronaviru. Neleze vám už trochu na nervy, když člověk neví, co bude s vývojem soutěží za den, za týden?

Leze. A pokud bych mohl, podepsal bych se pod slova Viktora Ujčíka, s nímž jsem v minulém týdnu četl rozhovor. Ti, kdo rozhodují, nám svými opatřeními jen berou čas, který na světě máme. Ten vir stejně nezmizí. Musíme se s ním prostě naučit žít a ne se pořád jen něčeho bát.

Z Vrchlabí vlastně do Dvora Králové nad Labem přešel i Jan Berger. Máte vedle sebe místo v kabině nebo už měl po svém příchodu smůlu?

Já na místo v kabině moc nedám. Kde bylo místo, tam jsem si sedl. Nakonec sedím vedle mladých, což mi vůbec nevadí. Ba naopak, určitě vedle nich omládnu (usmívá se). Navíc vyjdu myslím s každým. A jak říkáte, Honza přišel později a sedí jinde.

Váš bývalý klub z Vrchlabí je na startu první ligy. Sledoval jste jeho přípravná utkání a věříte, že v Chance lize bude patřit do horní poloviny tabulky?

Vrchlabí má podle mého názoru velice dobře poskládaný kádr, klidně může být letos štikou první ligy. Pomůže jim také, že se tentokrát nesestupuje. Mohou tak v klidu pracovat na systému a koncepci pro další rok. Budu jim fandit, přát jen to dobré a věřím, že se budou pohybovat ve vrchní polovině ligové tabulky.