„Nějak jsem nad tím nepřemýšlel, Roman (Will) mě dobře zná, takže jsem zkusil tohle a jsem rád, že mi to tam padlo,“ popsal střelec rozhodující branky Zachar. Pardubicím se sice povedlo záhy snížit, ale Lvi chtěli prostě víc. Hradecký útočník Marek Zachar slaví gól v derby, který zaznamenal v oslabení tří proti čtyřem.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Skvěle zachytal gólman Machovský a ve třetí třetině přidal pojistku přesnou tečí Lalancette „Derby, vyprodaná hala, speciální zápas. Není tomu co vytknout,“ usmíval se po utkání Zachar, jenž byl během základní části dlouho zraněný. Mountfieldu se nedařilo, nestřílel branky. Také ale nepanikařil. Po Novém roce nastartoval sérii výher, která se zastavila až na deseti, což je nový klubový rekord. Ze suterénu tabulky navíc svěřence Tomáše Martince vystřelila až na čtvrté místo, které borci ze soutoku Labe a Orlice potvrdili právě v posledním zápase. V tom největším, proti Pardubicím.

„Udělali jsme vítěznou šňůru. Strašně jsme se zvedli. Přímý postup jsme si zasloužili,“ pochvaloval si Zachar. Hradec si kromě čtvrtfinále zajistil i dlouhé čtrnáctidenní volno. Kdyby přetahovanou s Libercem, který skončil nakonec o tři body za ním, prohrál, do předkola by nastupoval už ve čtvrtek.

Hradec slaví! Výhru v derby i přímý postup. Pardubicím se finiš nepovedl

„Volný čas nám určitě přijde vhod. Doléčíme zranění a šrámy, které se objevily v závěru základní části a na čtvrtfinále se dobře připravíme,“ slíbil čtyřiadvacetiletý forvard a dodal: „V týmu je obrovská síla, což bude hrát velkou roli.“ Pokud by šlo vše podle papírových předpokladů, soupeřem Hradce ve čtvrtfinále by byl právě Liberec, Zachar by se tak postavil proti týmu, kde hokejově vyrostl…