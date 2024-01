V základní části 1:2 a 1:5, ve druhém kole nadstavby 1:3. Vrchlabští hokejisté zatím na soupeře z Tábora v letošní sezoně nestačí. Ve třech duelech Jihočechům nastříleli pouhé tři branky. Pravda, ve vzájemných soubojích měli tu čest s nejlepší defenzívou v soutěži.

Hokejisté Vrchlabí se po čtrnácti dnech vrátili na led Tábora, kde oproti tehdejšímu utkání základní části II. ligy Západ tentokrát odehráli zápas 2. kola nadstavbové skupiny o 1. až 8. místo.

Celkově šlo o třetí měření sil obou soupeřů v sezoně. Potřetí jej ovládli Jihočeši, přičemž horalé favoritovi pokaždé vstřelili pouze jeden gól. Tentokrát se o něj postaral v 15. minutě obránce Bendík.

Kohouti po třiadvacáté výhře v ročníku zůstávají na druhé příčce tabulky, Stadionu patří šestá příčka. Další duel svěřence trenéra Petra Hlaváče čeká ve středu na ledě ambiciózního Ústí nad Labem (18.00).

II. liga Západ - 2. kolo nadstavby

HC Tábor – HC Stadion Vrchlabí 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Zápas pro vrchlabskou výpravu nezačal vůbec dobře. Už po třinácti vteřinách hry putoval za katr hákující Kastner a ačkoliv domácí nabídnutou přesilovku nevyužili, šli do vedení už v polovině šesté minuty. Autorem branky byl po individuální akce Severa, na jehož trefu však o devět minut později chytrou a přesně mířenou ranou odpověděl Bendík.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.czVelká škoda, že nerozhodný stav nevydržel do konce periody. Brzy totiž přišel druhý faul horalů v utkání a tentokrát už v přesilovce Kohouti trestali. Od modré napřáhl Plášil a po přihrávce Zemana nemohl trefit lépe – 2:1.

Ač hráli Vrchlabští oproti poslednímu duelu v Děčíně disciplinovaně, i pouhé čtyři fauly stačily druhému celku tabulky ke dvěma přesilovkovým gólům. Ten druhý přinesl pojistku výsledku v čase 54:01, když Plášil tentokrát nabíjel a přesně od modré pálil Říha.

Horalé v Táboře rozhodně nepropadli, poctivý výkon však na víc než prohru rozdílem dvou branek nestačil. Nepříjemný je fakt, že po třetí porážce v řadě se na Východočechy dotahují Mostečtí Lvi a šestá příčka, kterou horalé se čtyřbodovým náskokem stále okupují, je v boji o přímou účast v play off, klíčová.

Fakta – branky a nahrávky: 6. Severa (Šulek, Jáchym), 18. Plášil (Říha, Zeman), 55. Říha (Plášil, Milfait) – 15. Bendík (Kozák, Urban). Rozhodčí: Šperl – Tvrdík, Brtník. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 1482.

HC Tábor: Gába (Ostrý) – Plášil, Říha, Jáchym, Černý, Suchánek, Hubata, Gajdolín – Krliš, Milfait, Severa – Huna, Matušík, Seidl – Dančišin, Zadražil, Prášek – Severa, Zíb, Šulek. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Vacek) – T. Perička, Abraham, Boukal, Bendík, J. Kynčl, Kaštánek, Hladík – Chrtek, Kastner, Šlaicher – Krsek, P. Urban, D. Chalupa – Moník, T. Bláha, Tatar – A. Jirků, Kozák, A. Cerman.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč, HC Stadion Vrchlabí: „Dnes jsme měli velmi špatný vstup do utkání, ale postupně jsme hru vyrovnávali. Celý zápas nakonec rozhodly přesilové hry, kde domácí dvě využili, kdežto my vyšli naprázdno. Padesát minut jsme hráli velmi kvalitně. Jsou to pro nás obrovské zkušenosti, které teď sbíráme a doufám, že nám to v play off přinese ovoce.“

Další výsledky 2. kola – část vítězů: Chomutov – Letňany 3:0, Příbram – Děčín 8:5, Mostečtí Lvi – Ústí nad Labem 5:3. Část poražených: Cheb – Hronov 6:5, Písek – Kobra Praha 4:3sn, Řisuty – Kralupy nad Vltavou 3:4pp.

Aktuální tabulka

1. Piráti Chomutov 30 23 2 2 3 144:61 75

2. HC Tábor 30 23 2 2 3 131:54 75

3. HC Příbram 30 21 3 1 5 145:92 70

4. HC Děčín 30 17 2 1 10 131:107 56

5. HC Letci Letňany 30 16 3 1 10 117:78 55

6. HC Stadion Vrchlabí 30 16 1 1 12 111:85 51

7. Mostečtí Lvi 30 14 1 3 12 112:112 47

8. Ústecký Slovan 30 10 2 2 16 108:120 36

Program 3. kola – středa 17.30: Chomutov – Příbram. 18.00: Ústí nad Labem – Vrchlabí, Tábor – Mostečtí Lvi, Letňany – Děčín.