Od porážky Dynamo zachránil kapitán. Třetí příčku Dynamo uhájilo při nájezdech

V duelu plném zvratů šlo na straně vítězů vyzdvihnout dva hrdiny. Nejzkušenější pardubický obránce Jakub Nakládal v čase 59:17 zachránil svůj tým od porážky vyrovnávací trefou, útočník Patrik Poulíček zase ke vstřelené brance z prostřední části zápasu přidal vítězný gól v nájezdech.

Kapitán vyrovnal při power-play

V každém případě sledovala tisícovka diváků krásnou bitvu, ve které si soupeři nic nedarovali a svou koncovkou by duel hravě zapadl do bojů vyřazovací části.

Pardubice - Plzeň 4:3 po samostatných nájezdechZdroj: Deník/Luboš Jeníček„Byl to těžký zápas, jeho velkou část jsme museli dotahovat skóre, na druhou stranu jsme hráli dobře. Brána pro nás byla dlouho zakletá, přesto jsme byli myslím v klidu. Věděli jsme, že je to o vstřeleném gólu, bylo jen otázkou času, kdy nám to tam spadne,“ povídal krátce po utkání kapitán domácího mužstva Jakub Nakládal.

Ten se prosadil doslova v hodině dvanácté, když při power-play trefil od modré čáry volný prostor branky střežené gólmanem Svobodou.

„Vytvořili jsme si v závěru veliký tlak, netrefovali jsme přitom prázdnou branku, ale jsem rád, že jsme se nepoložili a pořád věřili ve vítězství,“ měl pravdu třiatřicetiletý borec.

Dynamu jako by se vrátila ona smůla ze zápasů proti Hradci či Liberci, kdy domácí přišli o výhry v závěrečných vteřinách normální hrací doby.

„Je to tak, ty duely nám utekly v závěru, teď se nám povedl opak. Na nájezdy jsme si věřili, daří se nám, na druhou stranu je to vždycky loterie. Každopádně nám jdou a je důležité, že jsme je dokázali vyhrát,“ potvrdil Nakládal.

Poulíček dopředu věděl, co udělá

V penaltách domácí dominovali, proměnili tři z pěti pokusů, když se nejprve prosadil Hecl, po něm i Poulíček s Ciencalou. Coby vítězná se zápasu připsala rána Poulíčka.

Repete. V předehrávce kraloval litoměřický Král. Horalé jej překonali jen jednou

„Měl jsem v hlavě od začátku, co chci dělat, takže mě vůbec žádným způsobem neovlivnily předchozí nájezdy. Jenom jsem se to snažil udělat správně, abych dal gól,“ pronesl v pozápasovém rozhovoru šťastný střelec, jenž si v utkání připsal dvě trefy.

V utkání mezi Pardubicemi a Plzní si soupeři nic nedarovaliZdroj: Deník/Luboš Jeníček

„Všeobecně na tréninku děláme nájezdy hodně i nějakou zábavnou formou, takže člověk asi vymýšlí nějaké varianty. Ale něco mám v hlavě a to si myslím, že mi funguje. Moc toho neměním. Spíš na tréninku kluci ví, co dělám, takže to musím měnit, ale v zápase si nějakým způsobem na zakončení vždycky věřím a snažím se to neměnit,“ dodal Patrik Poulíček.

Další utkání čeká Pardubice v pátek na ledě Chomutova, kde sídlí nováček z Kladna. Dynamo se pokusí udržet na vítězné vlně a jistě by se nezlobilo, kdyby k tomu nepotřebovalo dramatickou koncovku vyplněnou samostatnými nájezdy.