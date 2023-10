Vrchlabští hokejisté se po vítězství 6:4 v hale pražské Kobry usadili na šesté příčce druholigové skupiny Západ. Na výsledku se dvěma góly podílel Filip Krsek, další branky přidali Patrik Urban, Filip Moník, Lukáš Kastner a David Chalupa.

Vrchlabští hokejisté po středečním dvoubodovém vítězství v hale Kralup nad Vltavou slaví poprvé v sezoně výhru za tři body. | Foto: Anton Martinec

Vrchlabští hokejisté zapisují do tabulky druholigové skupiny Západ druhý bod. Na „neoblíbeném“ ledě pražské Kobry vyhráli svěřenci trenéra Tomáše Jirků 6:4, když rozhodující krok k vítězství učinili ve druhé a na začátku třetí třetiny.

Vrchlabští dotahovali, jedinkrát vedli. Aspoň dvoubodovou výhru vystřelil Bláha

II. liga, skupina Západ

HC Kobra Praha – HC Stadion Vrchlabí 4:6 (2:0, 0:3, 2:3)

Pražská Kobra v obou předchozích duelech bodovala, když nejprve vyhrála na ledě Benátek a posléze přivezla z Písku bod. Dobře vstoupila i do svého třetího utkání, když úvodní periodu vyhrála zásluhou dvou tref exjabloneckého Bříšky 2:0.

HC Stadion VrchlabíZdroj: Anton MartinecTento stav trval až do poloviny zápasu. V čase 28:11 ale převzal ideální přihrávku od Chrtka vrchlabský kapitán Urban a v přesilovce bekhendem zasunul puk mezi betony domácího Ondríka. Hostujících hráčů byl rázem plný led a zaslouženého obratu se dočkali ve 38. minutě. Nejprve ujel obráncům a přesně zakončil Moník, 27 vteřin na to vyšťoural puk po buly Chalupa, nezištně jej předložil Kastnerovi a ten už si před Ondríkem věděl rady – 2:3.

V nástupu do závěrečné periody nejprve propálil vše před sebou od modré Krsek a ve 45. minutě stejný hráč vyhnal Ondríka z branky. Novic na postu jedničky Kobry ale vydržel s čistým kontem jen pár sekund, v další přesilovce jej totiž překonal Chalupa.

Zápas se zdál být rozhodnut. Domácí Bříška ale do jeho dění vstoupil nefér bodnutím špičkou hole, za což ho poslali rozhodčí předčasně do kabin. Při hře čtyř proti čtyřem snížil Šteiner na 3:6 a záhy domácí využili přesilovku Šťastným.

Další góly už pražský Blaník neviděl, v závěrečné bitce Kozáka s Vlčkem si však hosté připsali druhý, řekněme bonusový bod.

Fakta – branky a nahrávky: 11. Bříška (J. Stejskal, Šťastný), 19. Bříška (J. Stejskal), 52. Šteiner (Šťastný, J. Stejskal), 54. Šťastný – 29. P. Urban (Chrtek, Bendík), 38. Moník (Šlaicher), 38. Kastner (D. Chalupa, Šlaicher), 43. Krsek (Kynčl, Moník), 45. Krsek (Perička), 48. D. Chalupa (P. Urban). Rozhodčí: Veinfurter – Žídek, Hradil. Vyloučení: 10:12, navíc Bříška, Vlček – Kozák všichni 5 minut + OK. Využití: 2:3. Diváci: 140.

HC Kobra Praha: Ondrík (45. Kmec) – J. Stejskal, Šteiner, Holý, T. Duda, Dráb, Dudáček – Houška, Bříška, T. Šťastný – Vlček, Petrák, Nagy – M. Kvasnička, S. Tichý, Matuška – Janča. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Vacek) – Abraham, Hladík, Perička, J. Kynčl, Bendík, Boukal – Šlaicher, Kastner, D. Chalupa – Tatar, P. Urban, Krsek – T. Bláha, Chrtek, Moník – Jirků, Kozák, Cerman.

Ohlasy trenérů

Miloslav Šeba, HC Kobra Praha: „Měli jsme ten zápas dobře rozehraný, vedli jsme 2:0, ale bohužel jsme nezvládli druhou třetinu. To byla hlavní věc. Ve třetí třetině už to kvůli častým vyloučením ztrácelo tu úroveň, kterou jsme chtěli udržet. Rozhodla druhá třetina, ač je pravda, že jsme oslabení o Nováka a Urbana. Pro nás je to každopádně ztráta bodů.“

Tomáš JirkůZdroj: Anton MartinecTomáš Jirků, HC Stadion Vrchlabí: „Odvážíme velmi cenné tři body z Kobry, kde se nám dlouhodobě nedaří. Kluci podali velmi dobrý výkon. Dodržovali jsme herní plán a dokázali jsme hrát hokej, který na malém hřišti funguje. Zejména druhá třetina byla z naši strana vynikající. Dneska jsme zaslouženě vyhráli.“

Další výsledky 3. kola: Řisuty – Hronov 1:7, Děčín – Chomutov 4:8, Mostečtí Lvi – Ústí nad Labem 8:4, Příbram – Letňany 4:3pp, Cheb – Benátky nad Jizerou 3:1, Písek – Kralupy nad Vltavou 2:3.

Program 4. kola – středa 18.00: Vrchlabí – Benátky nad Jizerou, Kobra Praha – Tábor, Letňany – Ústí nad Labem, Děčín – Kralupy nad Vltavou, Cheb – Řisuty, Mostečtí Lvi – Písek. 18.30: Příbram – Chomutov.

Aktuální tabulka

1. Chomutov 3 3 0 0 0 21:9 9

2. Příbram 3 2 1 0 0 24:8 8

3. Tábor 2 2 0 0 0 15:0 6

4. Kralupy n. Vlt. 3 1 1 1 0 12:11 6

5. Písek 3 1 1 0 1 9:7 5

6. Vrchlabí 3 1 1 0 1 15:15 5

7. Most 2 1 0 1 0 11:8 4

8. Kobra Praha 3 1 0 1 1 10:12 4

9. Letňany 3 1 0 1 1 9:11 4

10. Hronov 3 1 0 0 2 9:9 3

11. Ústí n. L. 3 1 0 0 2 12:17 3

12. Děčín 3 1 0 0 2 10:16 3

13. Cheb 4 1 0 0 3 10:23 3

14. Benátky n. J. 2 0 0 0 2 3:6 0

15. Řisuty 2 0 0 0 2 3:21 0