Pracujeme intenzivně, zní z oddílu. Zářijová výstava proběhne ve Staré radnici

Má to být na začátku září velká sláva. Ve městě na Labi si připomenou výročí založení lední hokeje. A právě letos to bude dle všech dostupných informací 100 let.

Hokejisté Dvora Králové | Foto: Miloš Šálek

„Když už jsme se do toho pustili, rádi bychom vše dotáhli do úspěšného konce,“ prozradil Krkonošskému deníku majitel místního klubu HC Rodos Vasil Teodoridis. Ten plánuje v prostorách Staré radnice uspořádat čtrnáct dní trvající výstavu, která má být veřejnosti přístupna od 1. do 14. září. Zároveň se chystá velký hokejový den, během něhož bude v areálu všesportovního stadionu připravena řada atrakcí pro děti, spousta občerstvovacích „stanic“ pro dospělé a chybět nemá ani mládežnický program na ledové ploše s vyvrcholením v podobě přípravného utkání druholigového A mužstva. „Na oslavách pracujeme intenzivně, neustále sháníme relikvie, řadu věcí máme z okresního archivu v Trutnově. Objevily se i roky, z nichž moc informací a snímků bohužel není, ale věříme, že nám veřejnost ještě dokáže pomoct,“ doplnila prezidenta klubu ekonomka Věra Kolářová.