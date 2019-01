Trutnovsko - Hokejisté Vrchlabí ani ze svého čtvrtého utkání sezony neodešli bez bodů. V tabulce jsou nahoře.

Když hráli hokejisté Kobry v 1. kole na ledě Trutnova, vedli v 15. minutě 4:0 a bylo po zápase. I proto tloukl vrchlabský kouč Josef Řeháček hráčům do hlavy, že na začátek utkání je potřeba se o to víc soustředit. Jeho svěřenci si vzali trenérova slova k srdci. Nejen, že pražského soka udrželi na uzdě, za úvodních osm minut jej navíc zasypali třemi (!) góly.

II. liga

HC Stadion Vrchlabí – HC Kobra Praha 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Fakta – branky a asistence: 3. Jakubec (A. Půlpán), 8. A. Půlpán (M. Filip, Matějka), 8. Matějka (Bláha), 33. Hamerský (Lenoch, M. Filip), 60. Jakubec, 60. Klement (Matějka) – 18. Kalla (T. Půlpán, R. Verbík), 27. Čurda (Šteiner), 58. Slanina (Malý). Rozhodčí: Veinfurter – Pechánek, Maštalíř. Vyloučení: 11:13, navíc R. Verbík a T. Verbík (oba Kobra) 10 minut OT. Využití: 3:1. Diváci: 865. HC Stadion Vrchlabí: Neužil – Hamerský, Lenoch, Skočovský, Jebavý, Klement, Hlaváč, Kadavý – Jakubec, M. Filip, A. Půlpán – Matějka, Bláha, Šťastný – Jirků, Vlach, Srnský – Oppelt, Marks. HC Kobra Praha: Bílek – Evan, Šteiner, J. Verbík, Ton, Cafourek, R. Verbík, Růžička – Vrba, Pohl, Čurda – Novák, Slanina, Borovanský – Malý, T. Půlpán, Kalla – Strnad, Paris, Kocman.

Vrchlabští hokejisté neodešli ani ze čtvrtého utkání sezony s prázdnou. A co víc, podruhé v řadě si připsali plný bodový zisk. Nasměroval jej za ním úvod zápasu. Už ve třetí minutě se prosadil jeden z hrdinů nedávného podkrkonošského derby. Jiří Jakubec využil asistence Půlpána a stejně jako v Trutnově otevřel skóre 1:0. Osmá minuta byla pro domácí ještě úspěšnější. Nejprve využil přesilovku Půlpán a za pouhých 23 vteřin vyhnal pavouky z Bílkovy klece Matějka – 3:0. „Úvodní minuty se nám povedly ideálně. V Trutnově jsme přitom měli s koncovkou problémy, i proto jsme se snažili chodit víc do branky. Kobra měla v předchozích duelech pokaždé výborný nástup, a tak jsme se na začátek o to víc soustředili. Hráči vše splnili na sto procent," pochvaloval si první desetiminutovku trenér Stadionu Josef Řeháček.

Zápas však rozhodnut zdaleka nebyl. Také hosté totiž v Elektromont aréně potvrzovali kvality a ještě před úvodní sirénou stihli snížit.

Zvýšená aktivita Pražanů vedla v prostřední části až ke korekci stavu na 3:2, v čase 32:59 ale při přesilovce Lenoch přihrál Hamerskému a při jeho ráně mohl být gólman Bílek rád, že jej projektil minul. Neminul však jeho branku a domácí rázem znovu vedli o dva góly – 4:2. „Druhá třetina nám ale nevyšla. Hra se vyrovnala, přibrzdila nás řada vyloučení a rozhodně se nehrálo podle našich představ. Důležité však bylo, že jsme si drželi náskok o dvě trefy," popisoval dění na ledě Řeháček.

V závěrečné periodě se již hrálo tak trochu i na výsledek. Domácí poctivě hlídali své vedení a snažili se využít každičké šance k zaútočení. Znovu pěkná návštěva se určitě nenudila, z klidu ji ale vyvedl gól Slatiny 145 vteřin před koncem. Zvrat se ale nekonal. Poté, co hosté odvolali brankáře, zachoval se jako správný kapitán Jakubec, a trefou do prázdné branky rozveselil vrchlabské obecenstvo popáté. Dvě vteřinky před koncem navíc Klement přidal další branku a oslavné chorály mohly přidat na intenzitě.

„Máme za sebou čtyři utkání a musím říct, že jsem po nich spokojen. Na úvod jsme rozhodně neměli snadný los, přesto tým duely zvládl. Nyní nás čekají tři zápasy mimo vlastní arénu a věřím, že z nich vydolujeme co největší počet bodů," doplnil svá předchozí slova kouč Řeháček.