Fakta - branky a nahrávky: 14. Kollman (Průšek, Marček), 20. Průšek (Kollman), 35. Žďárský, 37. Hladík (Kollman, Průšek), 40. Průšek (Hladík), 50. Průšek (Nový), 58. Kloutvor (Dvořák) – 24. L. Syrovátka (Junek, Rudiš), 26. Junek (Martinec), 28. Junek (L. Syrovátka, Rudiš), 59. Račko (Maťátko). Rozhodčí: Kaňkovský – Serbus, Novák. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 199. Třetiny: 2:0, 3:3, 2:1. HC Autocentrum Jičín: Beneš – Řeháček, Richter, Mikolášek, Marček, Najman – Průšek, Nový, Kloutvor, Novák, Dvořák, Hladík, Žďárský, Kollman, Sedmík, Němec. HC Lomnice nad Popelkou: Mrázek – Čakajík, Lemfeld, Martinec, Kotyk, Kuch, Černý, J. Syrovátka – Zajíc, Junek, Maťátko, Knap, L. Syrovátka, Rudiš, Václavec, Račko, Mizera.

Domácí do zápasu vstoupili lépe. Na konci 14. minuty otevřel skóre Kollman. Osmnáct vteřin před první sirénou navíc na 2:0 zvýšil Průšek.

Hradečtí Lvi roztrhali Kometu, v ČPP aréně se zpívala Pátá

Lomnice se však nevzdala a vyšel jí mnohem lépe začátek prostřední části. Ve 24. minutě dokázal snížit Lukáš Syrovátka. O další dvě minuty později bylo srovnáno, když se prosadil Junek. Stejný hráč potom v 28. minutě zařídil obrat v zápase a vedení hostujícího celku 3:2. Jestliže první polovina druhé třetiny patřila Lomnici, tak ta druhá byla jednoznačnou záležitostí Jičína. Vyrovnání zařídil ve 35. minutě Žďárský. A po brankách Hladíka a Průška měli domácí po čtyřiceti minutách hry znovu dvoubrankový náskok. Když na začátku 50. minuty zkompletoval hattrick Průšek, bylo o vítězi jasno. V závěru se ještě za domácí prosadil Kloutvor a za hosty už jen kosmeticky upravil výsledek Račko.

„Jsem rád za tři body. Soupeři jsme měli co oplácet. První zápas jsme s ním prohráli. V první třetině nás skvělými zákroky podržel gólman Beneš a my jsme odskočili na rozdíl dvou branek. Ve druhé třetině nás postihl neuvěřitelný výpadek, kdy jsme doslova prospali 12 minut a soupeř utkání otočil na svoji stranu. Takové výpadky by se nám neměli stávat,“ řekl trenér Jičína Michal Kejmar a doplnil: „Naštěstí se tým dokázal zvednout a utkání jsme zlomili ve svůj prospěch. Za to bych chtěl tým pochválit. Děkujeme také našim skvělým fanouškům.“

Sever Čech horalům svědčí. Wikov v extraligovém prostředí padl, ale nepropadl

Jičín má na svém kontě po osmi odehraných kolech již dvacet bodů a jednoznačně vévodí soutěži. Nutno podotknout, že ostatní týmy mají o zápas méně.

V příštím kole se svěřenci trenéra Kejmara představí na ledě posledního Frýdlantu. Utkání se tam bude hrát v sobotu od 17 hodin.

Další výsledky 8. kola:

Varnsdorf - Turnov 4:8, Česká Lípa - Frýdlant 2:4.

Pořadí:

1. Jičín (20), 2. Turnov (13), 3. Lomnice nad Popelkou (12), 4. Česká Lípa (9), 5. Varnsdorf (6), 6. Frýdlant (6).