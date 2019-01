Fakta k utkání na stadionu ZP



Soupeři: HC Eaton Pardubice vs. HC Kometa Brno

Kdy: 2. ledna 2011

Kde: Plochodrážní stadion Zlaté přilby, Svítkov

V kolik: 12.30 hodin. Od 10.00 obstarají předzápas staré gardy obou týmů.

Ceny vstupenek: od 500 korun k stání do 1000 korun na nejlepší místa k sezení. V prodeji budou také VIP vstupenky za 1500 nebo 5000 korun.

Zahájení prodeje lístků: V pondělí 6. prosince v 9 hodin v pokladnách pardubické ČEZ Areny.

Kapacita stadionu: 25 tisíc diváků.

Přímý televizní přenos: Ano, ČT4

Místo bratří Drymlů Koukal s Kolářem či místo dalšího hvězdného plochodrážníka Dána Pedersena Jiří Dopita? Proč ne? Za pár týdnů vás do této reality dostane historicky první extraligové utkání hrané pod širým nebem! Již 2. ledna tak budete mít možnost zapomenout na to, že svítkovský ovál patří výhradně plochodrážním jezdcům!

Přijde do Svítkova dvacet pět tisíc lidí?

Až pětadvacet tisíc lidí by mohlo dorazit na Open Air Game 2011 v rámci 36. kola hokejové extraligy. A domácí arénou by měl být hokejistům Eatonu právě plochodrážní stadion Zlaté přilby! Soupeřem pak brněnská Kometa.



Úvodní buly premiérového Hockey Open Air Game Pardubice 2011 bude vhozeno druhý lednový den ve 12.30 hodin. Již o dvě a půl hodiny dříve je však naplánováno utkání starých gard obou klubů.



Další podrobnosti ohledně zmíněného projektu, kterým se generální manažer Zbyněk Kusý v myšlenkách zabývá již několik let, byly médiím předloženy na pondělní tiskové konferenci. „O tomto projektu jsme definitivně rozhodli zhruba před měsícem. Náklady na celé utkání se pohybují někde kolem šestnácti milionů korun,“ uvedl na tiskové konferenci generální manažer klubu Zbyněk Kusý.



Podle něj si klub musí koupit a nechat nainstalovat většinu technologie. „Navážet to do Svítkova bude třicet kamionů! V příštím týdnu by se celá akce měla rozjet s tím, že 29. prosince by mělo být hotovo, aby zde mohli hráči následující den začít trénovat,“ dodal Zbyněk Kusý. Prodej vstupenek, jejichž cena se pohybuje v rozmezí od 500 do 1000 korun, bude zahájen v pondělí 6. prosince v devět hodin v pokladnách pardubické ČEZ Areny.



Trochu smutnit může téměř sedm tisíc majitelů sezonních vstupenek. Na toto utkání totiž permanentky neplatí!

„Jejich držitelé mají přednostní právo na nákup vstupenek, a to až do 15. prosince. Kompenzací pro ně pak bude první zápas playoff, na který budou moci jít permanentkáři zdarma,“ upřesnil Kusý.



V blízkosti areálu bude rovněž k dispozici velkokapacitní parkoviště pro dva tisíce automobilů. V případě nepřízně počasí existuje i plán B. Ten mluví o sehrání utkání v náhradním termínu v ČEZ Areně…

Jan Šafář