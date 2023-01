Hokejové horaly na ledě druholigového lídra srazila nepovedená desetiminutovka

II. liga Západ, část poražených

Písek – Hronov 3:0

Hokejisté Písku se ve skupině, kde se hraje o dvě postupová místa do play off, drží na vedoucí příčce. Wikov je naopak poslední a ztráta devíti bodů na předposlední Jablonec nad Nisou nevěstí nic dobrého.

Góly padaly jen do branky Hronova.Zdroj: Zdeněk ŠulcPřesto Hronovští zbraně neskládají a rozhodně se snaží vrátit zpět do hry o lepší umístění. Potvrdil to zápas na jihu Čech. Ten odstartoval lépe domácí favorit a zasloužené odměny se za aktivní přístup dočkal v čase 11:34, kdy napotřetí překonal Tichého v brance hostů Koupal.

V prostřední části hosté nejprve přežili dvě přesilové hry soupeře a ve 27. minutě dostali puk poprvé do branky. Gól bohužel nemohl být uznán pro hození puku rukou a naopak udeřilo na straně druhé. Ve 29. minutě podnikli Písečtí protiakci, Hollar po přejetí útočné předložil puk Chocholouškovi a ten nemohl trefit lépe – 2:0.

Hosté si záhy vynutili takřka minutovou přesilovku pěti proti třem, ani při ní však neuhodilo. Když se z další šance neprosadil ani Štrombach, bylo zřejmé, že se Hronovští vstřelené branky v utkání nedočkají. Místo toho se při hře bez brankáře trefil do prázdné branky Hrakholski a na světě byl konečný výsledek 3:0.

Fakta – branky a nahrávky: 12. Koupal (Pavlát, Brož), 29. Chocholoušek (Hollar, Novák), 59. Hrakholski (Hollar, Turek). Rozhodčí: Glanc – Jurak, Tuháček. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Diváci: 320. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:0.

IHC Králové Písek: D. Novák (Polhorodnik) – Radoš, F. Novák, Hanus, Pavlát, Kurfürst, Turek, Dvořák – Volf, Novotný, Matiášek, Hrakholski, Macháček, Brož, Březina, Hollar, Koupal, Pouzar, Chocholoušek. HC Wikov Hronov: Tichý (Gazizov) – D. Voňka, Salnikov, J. Pavelka, Hail, Žaba, Veselý, Amirov – Putz, Bačkovský, Dunda, Vencl, Hovsepyan, Akhmetianov, Poppel, Subbotin, Štrombach, Bon, Przybyla.

Další výsledky 3. kola: Děčín – Cheb 5:4, Klatovy – Benátky nad Jizerou 5:4 po prodloužení, Jablonec nad Nisou – Řisuty 4:2.

Aktuální tabulka části poražených

9. Písek 33 14 3 2 14 109:117 50

10. Benátky n. J. 33 13 3 2 15 118:128 47

11. Cheb 33 12 3 1 17 96:120 43

12. Děčín 33 12 1 3 17 122:128 41

13. Řisuty 33 8 0 1 24 109:180 25

14. Klatovy 33 7 1 0 25 82:128 23

15. Jablonec n. N. 33 6 1 2 24 96:180 22

16. Hronov 33 3 1 2 27 87:215 13

Program 3. kola – středa 18.00: Benátky nad Jizerou – Hronov, Jablonec nad Jizerou – Děčín, Cheb – Písek. 19.30: Řisuty – Klatovy.

Hokejisté Hronova jsou v druholigové tabulce poslední. Nic na tom nezmění ani nejbližší program Východočechů, to je jisté.Zdroj: Zdeněk Šulc