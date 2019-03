Oba byly totiž de facto stejné, ačkoliv padly každý do jiné branky. V první třetině Mrňa ranou do levého horního rohu vyrovnával na 1:1, v polovině utkání střelou do totožného místa vracel domácí celek do hry snížením na 3:4.

Po utkání ale třicetiletý forvard neměl co slavit. Jeho dvě trefy na vítězství nestačily. Stadion vstupní duel do čtvrtfinále play off prohrál 4:6.

Pavle, v sérii hned na úvod ztrácíte. Poznali jste ve středu dostatečně, že tenhle Kozlové hodlají kousat mnohem víc než Medvědi z Děčína?

Věděli jsme, že to bude úplně jiný zápas než ty předchozí tři s Děčínem. Kolín má kvalitnější kádr než Severočeši. Nejen, že jsou kvalitně bruslící, k tomu navíc oproti předchozím soupeři silovější. Dobře jsme to věděli a oni to jen potvrdili.

Hosté začali dost nebojácně a dalo se hned tušit, že šancí bude na obou stranách hodně. V čem hledat důvod, že jste jich dokázali využít méně než soupeř?

Bylo nám jasné, že Kolín má výborné přesilovky. Říkali jsme si, že nesmíme dělat zbytečné fauly, což se nám nepovedlo. Dostali jsme tři góly v oslabení, vlastně i trefa do prázdné byla při našem vyloučení. Tohle rozhodlo zápas. My navíc měli šancí dost, ale musíme je lépe využívat. V tom je náš problém celou sezonu, vytvoříme si mraky příležitostí, ale neproměňujeme je.

Byli jste na trestné lavici třetinu zápasu. To je hodně. Povede nyní cesta za výhrou v sérii hlavně přes disciplínu?

Určitě. Těch vyloučení, co jsme měli, bylo hrozně moc. Tím spíš doma a v play off. Bez disciplíny se hrát nedá. Zápas je ale za námi. V pátek to do Kolína pojedeme odčinit a vyhrát. Každé utkání je jiné, o tom vyřazovací boje jsou. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku.

Co třeba vyhrát 1:0? V sezoně se vám to povedlo už pětkrát a vždy se tak stalo v momentech, kdy jste výhru opravdu hodně potřebovali.

I výsledek 1:0 je vítězství. Jak říkám, každý zápas je jiný a možné to je. Máte pravdu, že v sezoně se nám to párkrát stalo, dokonce i právě na ledě Kolína.

Vy jste v utkání vstřelil dvě branky a obě gólové rány byly jako přes kopírák. Přesně tam jste mířil?

Ano. Bylo tam volné místo a já ho pokaždé trefil (usmívá se).

Za stavu 3:5 jste dostali výhodu trestného střílení. Na to se vám nechtělo? Přece jen, ve hře byl hattrick.

To byl možná taky jeden z okamžiků, kde se lámal zápas. Bohužel to nevyšlo. Rozhodnutí bylo na trenérovi. Kdyby řekl, ať jedu, samozřejmě bych šel. Věřil jsem si.

Na zápas si našlo cestu 1564 diváků. Spousta fanoušků za vámi pojede i do Kolína. Co byste jim mezi těmito dvěma duely vzkázal?

Jsme moc rádi, že fanoušci na naše zápasy chodí. Vážíme si jejich podpory. Věřím, že v neděli na další domácí utkání jich přijde ještě víc. Oni nám fandí celou sezonu a za to jim patří velký dík.