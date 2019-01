Vrchlabí - Sedm kol za sebou trvaly prvoligové bodové žně hokejistů Vrchlabí. Postupně Třebíč, Havířov, Jihlava, Beroun, Poruba, Benátky nad Jizerou a Kadaň si na souboru trenéra Jeřábka vylámaly zuby.

Každá série ale jednou skončí a ve 21. kole tak došlo i na tu vrchlabskou. Horalové padli v Ústí, ale asi by si hrozně moc přáli, aby jejich porážka dopadla jakýmkoliv jiným výsledkem, než tím, kterým se ve Zlatopramen Aréně mstili domácí Lvi za prohru ve Vrchlabí. Na vítězství ústeckým hokejistům stačila jediná branka, kterou ve 25. minutě vstřelil Ivo Prorok.



„Zápas vlastně rozhodlo naše prohrané vhazování v obranné třetině, po kterém padl jediný gól zápasu,“ poznamenal po utkání trenér Vrchlabí Vladimír Jeřábek. „Byl to z obou stran opatrný zápas. Zpočátku jsme hráli dost zakřiknutě. Tak, jak jsme zvyklí, jsme hráli až ve třetí třetině, pokračoval v hodnocení utkání.



„První dvě třetiny to byl z naší strany takticky nejlepší výkon sezony. Škoda jen, že jsme nedokázali proměnit více šancí,“ pravil zase domácí kouč Jan Votruba.



V závěrečné části Vrchlabí sahalo po vyrovnání, ale překonat Orcta se hostům nepodařilo. „Za svůj výkon zaslouží absolutorium,“ chválil posilu v domácí brance ústecký trenér. „Dostali jsme se pod obrovský tlak soupeře, který hrál velmi agresivně. Naštěstí jsme se nedopouštěli faulů,“ dodal Votruba. „Myslím, že bod jsme si za třetí třetinu možná zasloužili. Musím za ten tlak všechny pochválit,“ sdělil Vladimír Jeřábek.



Jeho tým bude mít ve středu možnost rozjet další vítěznou šňůru. Od 18 hodin v DD Elektromont Areně přivítá Olomouc, posilněnou sobotní výhrou nad Chomutovem 4:3 na nájezdy.