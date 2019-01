Vrchlabí – Tým, se kterým letos neuhráli ještě ani bod! Takový soupeř se dnes v 41. kole první hokejové ligy postaví do cesty hráčům HC Vrchlabí. Řeč je o jihlavské Dukle, která ve vzájemných bitvách s horaly zvítězila 2:1, 3:2 a 3:1. Započítáme-li do toho i letní Tip〜sport Cup (2:0), tým z Krkonoš neuspěl ve čtyřech zápasech.

Stanislav Procházka | Foto: Archiv

ST 17.30: HC Dukla Jihlava (9. místo, 59 bodů) – HC Vrchlabí (8. místo, 60 bodů).

Ale pozor! Horalé na Horácký zimní stadion nemusejí cestovat s vůbec žádnými obavami. Naopak klepat před družinou trenéra Řeháčka by se měla Dukla. Vrchlabí má formu. Z posledních šesti utkání pětkrát vyhrálo, zatímco Jihlava pouze dvakrát. Varování však do hor poslala ze Znojma, kde v sobotu zvítězila 6:1. O jak důležité body se dnes hraje, se ani nemá cenu bavit. Při tvorbě sestavy může kouč Řeháček počítat s novou posilou – útočníkem Stanislavem Procházkou, po němž si vedení horalů sáhlo do Chrudimi, která s ním ukončila angažmá. Naopak kvůli nemoci ne〜budou hrát Tvrdek a Bendík.

St 18.00: HC Chrudim (14. místo, 44 body) – HC VCES Hradec Králové (3. místo, 73 body).

Cíle Rohlíkovy jednotky se scvrkly do toužebného přání: udržet si prvoligovou příslušnost i pro další sezonu. To však musí v Chrudimi zastavit lavinu porážek, která se zaokrouhlila po dalším tvrdém pádu v Třebíči na čísle deset!

Jenže proti se dnes staví sebevědomý Hradec Králové. Mužstvo, které v tabulce vystoupalo už na kótu tři a vypadá to, že se v poklidu vyhne předkolu play off. Možná poslední východočeské derby sezony tak má jasného favorita. U Chrudimky se začíná tradičně v 18 hodin.

V Chrudimi se utěšují: v derby papírové prognózy mnohdy neplatí. „Hradec je favoritem zápasu. Třikrát nás porazil. My se však budeme snažit vytáhnout. Hráčům jsem řekli, že začíná nová část sezony a chceme ji odstartovat co nejlépe,“ říká Pavel Rohlík, jenž se po nemoci vrací zpět k týmu. „Hráčům hustíme do hlav, že musejí zůstat pozitivní a v posledních šesti kolech urvat co nejvíce bodů, aby se náš odstup od Šumperka zvýšil.“

Momentálně činí náskok Chrudimi na předposlední místo dva body. Teoreticky žije stále šance na play off, ale je titěrná. Ztráta na dvanáctou pozici činí dvanáct bodů…

V Hradci takové starosti ani zdaleka nemají. Mužstvo si užívá pobyt v elitní čtveřici s komfortním náskokem osmi bodů na pátou Třebíč. Pokud by tabulka vypadala stejně i po 46. kole, předkolo play off by se Hradce netýkalo. „Potřebujeme si umístění v první čtyřce zajistit co nejdřív, aby jsme pak něco nehonili v posledním zápase s Olomoucí. To by se nám nemuselo vyplatit. Proto jedeme do Chrudimi vyhrát,“ jasně hovoří před dnešním zápasem hradecký asistent Jiří Slabý.

Třetí tým soutěže přijímá roli favorita. Chrudim letos třikrát porazil, ve všech utkáních dominoval i herně. „Jedeme k derby se zdravým sebevědomím. Víme, že jsme byli lepší, a chceme soupeře přehrát i počtvrté,“ uvedl Slabý. Hradeckou branku bude znovu střežit osmnáctiletý Alexa. Ve vítězných duelech s Benátkami a Berounem inkasoval vždy jen jeden gól a úspěšnost zásahů činí 96,92 %.