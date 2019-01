Horalé se strachují o play off, propadli v Benátkách

Benátky n. J., Vrchlabí – Prvoligová družina z Krkonoš si zadělala na pořádný problém. To, co si hokejisté Vrchlabí nejméně přáli, se stalo skutečností. O postup do předkola play off budou bojovat až v posledním kole. V Benátkách nad Jizerou prohráli 1:4.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Navíc v Elektromont aréně půjde o přímou bitvu s Berounem, který ve středu dokázal bodovat se Znojmem a na horaly ztrácí na třináctém místě už jen dva body. To, že se hostujícím hráčům utkání v Benátkách nepovedlo, o tom není žádná. Od začátku zápasu tahali za kratší konec a čestný úspěch zaznamenali až pět vteřin před koncem utkání, kdy se v přesilovce trefil obránce Vála. Klíčové momenty pro vývoj zápasu přišly mezi 14. a 15. minutou. Domácí během 43 vteřin vstřelili dva góly. Nejprve Rusnákovo vyloučení potrestal Nevyhoštěný a vzápětí nezachytila vrchlabská obrana dlouhou přihrávku na Urbana – 2:0. Když navíc ve 46. minutě Benátečtí udeřili ve vlastním oslabení, nebylo co řešit… Navíc zanedlouho domácí dorazili Vrchlabí čtvrtým gólem. Benátky - Vrchlabí 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)



Fakta – branky a asistence: 14. Nevyhoštěný (Pabiška, Kudrna), 15. Urban (Loskot), 46. Drábek (Kica, Skořepa), 51. Skořepa (Drábek, Barta) – 60. Vála (Kubeš, Matějíček). Rozhodčí: Přikryl – Dřínovský, J. Svoboda. Vyloučení: 10:6, navíc Procházka (Vrchlabí) 10 minut OT. Vyloučení: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 442.



HC Benátky nad Jizerou: Stejskal – Drábek, Tondr, Hobza, Mrkvička, Kajínek, Pavlů, Stříteský, Hrach – Bárta, Kudrna, Skořepa, Kazatel, Nevyhoštěný, Weiss, Pabiška, Jech, Kica, Loskot, Urban, Kopic.



HC Vrchlabí: Ševčík – Matějíček, Chaloupka, Čížek, Bendík, Chmelíř, Vála, Hanzl, Novajovský – Tvrdek, Filip, Rusnák – Gengel, Čurilla, Klimt – Kubeš, Hubáček, Látal – Procházka, Zíma, Mikšovský.

Autor: Michal Bogáň