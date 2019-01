Vrchlabí /ROZHOVOR/ - Střelecký účet zápasu v sobotu otevíral útočník Patrik Urban, jenž v osmé minutě proměnil trestné střílení a nasměroval svůj tým k šestému vítězství v řadě.

Vrchlabí doma porazilo Děčín a skóre utkání otevřel útočník Urban. | Foto: Anton Martinec

Patriku, proti Děčínu jste dosáhli šesté výhry v řadě. Zdá se, že forma mužstva před rozhodující fází celé sezony graduje. Vidíte to podobně?

Určitě ano. Myslím, že zlomové byly dvě třetiny derby zápasu ve Dvoře Králové, kde jsme duel otočili ze stavu 3:0 pro domácí na 3:4 pro nás. Od té doby si tým věří a předvádíme hokej, jaký bychom předvádět chtěli.



Zatím poslední tři body přišly v sobotním utkání proti Děčínu. Jak těžký to z vašeho pohledu byl zápas?

Hodně těžký. Děčín je útočným mužstvem se spoustou zkušených hráčů. My jsme se ale soustředili především na svůj vlastní výkon a od začátku do konce jsme si za vítězstvím šli.



Vy jste v utkání otevíral střelecký účet úspěšně provedeným trestným střílením. Věděl jste dopředu, co budete dělat?

Myslel jsem si, že vím (smích). Ale čekal jsem trošku jinou reakci gólmana. Naštěstí jsem svoje rozhodnutí změnil a nájezd pak proměnil.



Duel s Medvědy jste vyhráli 3:1. V každé třetině jediný vstřelený gól. Byla defenzíva Děčína natolik urputná a neprostupná?

To si nemyslím. Stále nás trošku trápí koncovka. Mohli jsme dát o dva nebo tři góly více, ale to stejné platí i pro soupeře. Opět nás podržel fantastický Kuba (Jakub Soukup - pozn. aut.) v brance.



Definitivu dala vašemu vítězství vlastně až třetí branka z hole Jana Bergera. Jak byste popsal kvalitu dvou nových posil v kabině?

Kluci zapadli bez jakýchkoliv problémů. Přinesli klid do přesilovek a hrají opravdu dobře. Je vidět, že už mají něco za sebou a jsou pro nás kvalitními posilami.



Už ve středu proti Kolínu navíc poprvé nastoupí Jaroslav Bednář s Jaroslavem Hlinkou. Těšíte se hodně na spolupráci s takovými hokejovými esy?

Tak my jsme minulý rok zažili Honzu Hlaváče a opravdu jsme se toho hodně naučili. Hlavně, jak by se takový hokejový profesionál měl chovat. Myslím, že od těchto dvou se toho taky hodně naučíme a společně to dotáhneme do vytouženého cíle.