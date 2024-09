Vrchlabští hokejisté už v přípravě na nový ročník druhé ligy nepatří do skupiny neporažených. Pro úvodní nezdar s tým trenérů Petra Hlaváče a Ondřej Poula dojel na led Litoměřic a od semifinalisty loňské sezony první ligy schytal nápadný debakl 0:10.

Zatímco horalé na další přípravný zápas vyrazili s obměněnou sestavou plnou mladých tváří, pro domácí šlo o generálku na ostrý start Maxa ligy. I proto tým z Ústeckého kraje postavil do utkání to nejlepší, co mohl, a na výsledku to samozřejmě bylo znát.

Vrchlabští sice inkasovali první branku už ve 4. minutě, během úvodní periody se ale drželi a velká škoda, že v jejím závěru inkasovali ještě dvakrát. S chutí hrající litoměřický Stadion v prostřední části přidal další čtyři góly a ve dvojciferný proměnil výsledek v čase 51:53 Australan Kale Costa.

Poslední přípravný zápas na novou sezonu sehraje klub z brány Krkonoš v úterý doma proti rezervě Pardubic, do druhé ligy pak Bláha a spol. vstoupí domácím derby proti Hronovu (středa 18. září).

Litoměřice – Vrchlabí 10:0

Fakta – branky a nahrávky: 4. Bernovský (Kuťák, Klikorka), 16. Pospíšil (Krupička, Klikorka), 20. Bernovský (Kordule), 27. Kordule (Kuťák), 30. Žovinec (Kordule, Kuťák), 32. Sihvonen (Kuťák), 38. Pajer (Černohorský), 45. Krupička (Bernovský, Kuťák), 52. Costa (Kuťák, Krupička), 52. Costa (Kuťák, Klikorka). Rozhodčí: Glanc, Domský – Macel, Tuháček. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Třetiny: 3:0, 4:0, 3:0. HC Stadion Litoměřice: Michajlov (Kalista) – Žovinec, Tomek, Klikorka, Černohorský, Jebavý, Beran, Červenka – Kordule, Kuťák, Bernovský – Plos, Pajer, Sihvonen – Ton, Arnošt, Costa – Krupička, Pospíšil. HC Stadion Vrchlabí: Tichý (Červinka) – Srnský, P. Fiala, J. Hladík, J. Kynčl, Gurjevskij, Kerekanič, Barták – Turek, R. Šlaicher, M. Poul – F. Moník, D. Chalupa, A. Jirků – Mach, Kozák, J. Jakubec.

Dosavadní duely v přípravě Kobra Praha – Vrchlabí 3:7

Benátky n. J. – Vrchlabí 1:4

Havlíčkův Brod – Vrchlabí 3:4

Vrchlabí – Kobra Praha 5:4sn

Litoměřice – Vrchlabí 10:0

Ohlasy trenérů k utkání

Jaroslav Nedvěd, trenér HC Stadion Litoměřice: „Poslední přípravný zápas před začátkem ligy. Původně to měl být Chomutov, který zvolil přípravu s Karlovými Vary, takže nakonec to bylo Vrchlabí. Věděli jsme, že budeme lepší. Bylo vidět, že jsme na něčem pracovali, na zlepšení ofenzivy, kluci všechno splnili na to procent. Rádi bychom si toto pozitivní nastavení udrželi do začátku Maxa ligy.“

Ondřej Poul, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Přijeli jsme bez osmi hráčů, měli jsme tu kluky, kteří hrají regionální ligu juniorů, což jsou ročníky 2006 a 2007. Byla vidět kvalita soupeře, tlačili nás prakticky šedesát minut a ty šance co jsme měli, jsme promarnili. Pro nás pozitivní, že jsme hráli týmově, i za stavu 10:0 jsme skákali do střel. Negativní je to, že jsme přišli o dva hráče asi na delší dobu. Gratulace Litoměřicím a snad si spolu ještě někdy zahrajeme.“

Vstup do sezony 2024/2025

Středa 18. září, 18.00: Vrchlabí – Hronov

Sobota 21. září, 17.00: Písek – Vrchlabí

Sobota 28. září, 18.00: Vrchlabí – Řisuty

Středa 2. října, 17.30: Tábor – Vrchlabí