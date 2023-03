Vyrovnáno na 1:1 je v osmifinálové sérii play off druhé ligy mezi hokejisty Vrchlabí a Ústí nad Labem. První duel na severu Čech vyhrál Slovan 3:2, odvetu pak doma Východočeši 4:3. Bitva pokračuje ve středu na ústeckém ledě.

Trenér Tomáš Jirků si chválil výkon svých svěřenců ve druhém zápase osmifinálové série play off. | Foto: Anton Martinec

Vrchlabští hokejisté v pondělí večer porazili na domácím ledě Slovan Ústí nad Labem a už krátce po zápase označil Krkonošský deník první třetinu zápasu za jednu z nejpovedenějších v celé sezoně. Hlavně díky výkonu v úvodní dvacetiminutovce vyhráli horalé nad svým soupeřem 4:3 a osmifinálovou sérii druholigového play off vyrovnali na 1:1.

Po zápase se trenéři obou mužstev shodli, že to byl právě rozdíl mezi oběma soupeři v první části, co nakonec rozhodlo o vítězi zápasu.

Vynikající první třetina základem k vyrovnání série. Z jasného duelu však drama

„První třetinu jsme odehráli famózně, tam si myslím, že kdybychom vedli 5:0, tak by nikdo nemohl říct ani popel. Soupeře jsme k ničemu nepustili, dominovali jsme, hráli jsme opravdu výborně,“ pochvaloval si po utkání domácí lodivod a neváhal vyslovit ani ještě odvážnější větu.

Poměr střel v sérii

Ústí n. L. - Vrchlabí 37:24

Vrchlabí - Úst n. L. 37:27

„Takový hokej jsem od nás snad ještě neviděl. Byla radost se dívat,“ doplnil spokojeně.

Ve druhé periodě už domácí natolik nedominovali, přesto přidali čtvrtý úspěch a i přes kontaktní branku soupeře nadále drželi tříbrankový náskok. „Ve druhé třetině jsme se trochu odklonili od hry a začali jsme řešit rozhodčí a soupeře. Zbytečně jsme ztratili koncentraci,“ našel Jirků důvody změny obrazu hry. Přesto i za stavu 4:0 a následně 4:1 měl Stadionu hru plně pod kontrolou a nic nenasvědčovalo tomu, že by se na výsledku mělo něco zásadněji měnit.

Osmifinále play off druhé ligyZdroj: Anton MartinecJenže stalo se. „Ve třetí třetině jsme si vše zkomplikovali zbytečným oslabením tří proti pěti, kde soupeř dal gól na 4:2, který ho nakopnul. Pak už to bylo z naší strany hodně nervózní, snažili jsme se to ubránit, což se nakonec povedlo,“ oddychl si Tomáš Jirků, jenž se v play off může plně soustředit na svou trenérskou práci, zatímco ještě v nadstavbě létal po ledě coby obránce při rozsáhlé marodce horalů.

I přes snížení vrchlabského náskoku ze strany soupeře na 4:3 už domácí výhru uhájili. Svým výrazným dílem mimo jiné přispěl brankář Denis Vacek, pomohly mu i zákroky bránících spoluhráčů, kteří se neváhali pouštět do střel soupeřících střelců.

„Za ten závěr zaplať pánbůh. Musím všechny kluky pochválit, byl to bojovný a týmový výkon. Jsme hrozně rádi, že jsme udělali první bod do série. Myslím si, že zaslouženě, ačkoliv se k nám konečně i to štěstíčko přiklonilo,“ dodal na závěr Tomáš Jirků.

Z týmu cítím neskutečnou chuť a nadšení, říká vrchlabský kapitán a střelec Urban

Na straně soupeře samozřejmě žádné nadšení nepanovalo. Po úvodním šťastném vítězství z domácího ledu (3:2) se Slovan musel tentokrát před svým konkurentem sklonit.

Osmifinále play off druhé ligyZdroj: Anton Martinec„Druhý zápas rozhodla úvodní třetina, kterou soupeř vyhrál 3:0. I když jsme se čtyřicet minut snažili a bojovali, vedení soupeře o čtyři branky už jsme dotáhnout nedokázali,“ zhodnotil duel stručně asistent trenéra Čalouna Martin Štěpánek.

Třetí bitva se uskuteční ve středu od 18 hodin na ústeckém ledě. V sérii hrané na tři vítězné zápasy půjde o to, který ze soupeřů si před pátečním čtvrtým soubojem vypracuje pomyslný mečbol.

Příští program - středa 17.30: Chomutov - Mostečtí Lvi (2:0). 18.00: Ústí nad Labem - Vrchlabí (1:1), Letňany - Děčín (2:0), Tábor - Příbram (2:0), Znojmo - Nový Jičín (2:0), Kopřivnice - Valašské Meziříčí (0:2), Havířov - Havlíčkův Brod (1:1), Vyškov - Hodonín (2:0).

Spokojené vrchlabské publikum při osmifinále play off druhé ligyZdroj: Anton Martinec