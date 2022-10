V posledních dvou zápasech vyhráli na ledě silné Mladé Boleslavi, v úterý zase po kvalitním výkonu přetlačili pražskou Spartu. „Byl to pro nás důležitý zápas, protože jsme potřebovali konečně vyhrát doma, což se povedlo, teď se můžeme soustředit na derby,“ řekl hradecký útočník Kevin Klíma. Pardubice měly silný tým už loni. Výsledek? Hradec dokázal uzmout tři vítězství, stejně tak jako rok předtím. Teď do další východočeské řeže půjde po zisku šesti bodů z posledních dvou duelů. „Určitě do něj půjdeme lépe naladění. Pořád chceme hrát stejný styl. Nechceme nic měnit. Víme, že mají silný tým, ale my musíme držet spolu a nekoukat na ně. Myslíme si, že jsme také silní. Vůbec nevadí, že máme hodně hráčů na marodce. Věříme, že zápas zvládneme,“ řekl Klíma.

Hokejisté z města z pod Bílé věže jsou v tabulce se ziskem 18 bodů momentálně na sedmém místě, přičemž na třetí Mladou Boleslav ztrácí jenom tři body. To Pardubice extralize vévodí, když mají na kontě ještě o pět bodů více než Hradec.

GÓLMANI VE FORMĚ

V pátečním mači bude zajímavé sledovat i souboj brankářů. V Hradci se v posledních zápasech rozchytal Henri Kiviaho, který v Boleslavi udržel čisté konto a dobrým výkonem se zaskvěl i proti Pražanům. „Čapal výborně už v Boleslavi, tam to zavřel. A i v úterý nás podržel,“ chválil finského gólmana Klíma. Na druhé straně si dvě vychytané nuly připsal gólman Frodl. Samozřejmě do zápasu mohou naskočit Jan Růžička respektive Roman Will.

Premiéru v derby zažije nejčerstvější hradecká akvizice. Obránce Joona Huttula na východ Čech zamířil teprve před týdnem na měsíční try-out. Po dvou vítězných zápasech naskočí hned do třaskavého derby. A co vůbec o zápasech dvou nesmiřitelných rivalů doposud slyšel? „Jenom to, že to bude šílené,“ usmál se zkušený bek, který věří, že si na soutoku Labe a Orlice řekne o stálé místo v sestavě.

Hradec měl i v posledním odehraném zápase hned šestici hráčů na marodce. Do derby už by mohla být situace lepší. Do sestavy by se mohli vrátit obránce Jérémie Blain a hokejový obojživelník Radek Pilař.