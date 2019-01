Dvůr Králové nad Labem - Kdybyste se v sobotu večer návštěvníků zápasu mezi domácím Rodosem a soupeřem z Řisut zeptali, kdo byl nejlepším hráčem utkání, většina z dotázaných by neváhala ani vteřinu. Útočník JIŘÍ PŮHONÝ zažil možná nejpovedenější představení v zelenožlutém dresu a na vítězství 6:2 se podílel dvěma góly, stejným počtem asistencí a hromadou parádních přihrávek, které jen spoluhráči nedokázali dovést ke gólovému vyjádření.

Dvorský útočník Jiří Půhoný proti týmu Řisut odehrál skvělý zápas | Foto: Miloslav Knap

I tak měl muž zápasu důvod k dobré náladě a o své pocity se podělil s Krkonošským deníkem.



Odehráli jste povedený zápas. V čem byl jiný oproti těm předchozím osmi, které jste pod vedením kouče Malinského nedokázali dovést ke třem bodům?

Hráli jsme doma, což je vždycky lepší. Hned v první třetině jsme na soupeře vlítli a povedlo se nám vstřelit nějaké branky. To se pak hraje líp. Celkově si myslím, že jsme jako tým zahráli dobře. Důležité také bylo, že v šancích, které si vypracoval soupeř, nás držel gólman.



O výsledku de facto rozhodla úvodní třetina a vaše čtyři góly. Co říct na produktivitu dvorského týmu, který se v posledních duelech střelecky spíš trápil?

My jsme si šance dokázali vytvořit i v těch předchozích zápasech, ale dopláceli jsme na bídnou koncovku. Ať už mluvím o sobě nebo ostatních klucích. Prostě nám to nelepilo tak, jako třeba v sobotu. Vždyť my spoustu zápasů mohli vyhrát, i posledně v Sokolově se dal uhrát dobrý výsledek, šance jsme ale neproměňovali.



Vy sám jste se na sobotní výhře podílel čtyřmi kanadskými body. Byl to váš nejpovedenější zápas ve dvorském dresu?

Já nevím. Když jsem do Dvora přišel, byla ode mne asi veliká očekávání, která jsem však moc neplnil. Ten náš tým se skládal úplně nový, od začátku zde bylo hodně nových lidí a trvalo než si to sedlo. My v úvodu sezony nehráli špatně, prohráli jsme ale strašnou spoustu utkání o jediný gól a ta šňůra porážek nás stála lepší umístění. Co se týče sobotního utkání, hrálo se mi dobře, celé lajně to sedlo a soupeř nám dovolil hrát naši hru.



Bodů jste si navíc mohl připsat mnohem víc. Finálních přihrávek volajících po gólovém vyvrcholení tam bylo hodně, souhlasíte?

To máte pravdu. Ale jak už jsem říkal, my si šance vytváříme v každém utkání. Jak na zápasy jezdíme s klukama z Pardubic, tak si pořád říkáme, že šancí je hodně. Vždycky můžeme dát dva, tři góly. Každý den vám ale nepřeje potřebné štěstí, ne vždy to tam spadne.



V každém případě teď slavíte tři body, ale v tabulce jste si moc nepomohli. Jak těžké je hrát zápasy s vědomím, že sezona asi dobře neskončí?

Pořád tam nějaká teoretická šance je, a dokud bude, pořád se budeme snažit vyhrávat. Pravdou ale je, že bychom teď potřebovali, aby se také přestalo dařit našim konkurentům. Pro nás bylo možná zlomové utkání s Kobrou. To jsme měli vyhrát a mohlo to v tabulce vypadat nadějněji. Takhle je to už v rovině teorie.



Přes nepříliš dobré postavení v tabulce vás neustále podporují fanoušci. Jak se vám líbí nejen dvorská, ale celkově podkrkonošská hokejová atmosféra?

Z toho já jsem ve Dvoře nadšený. I když se nedaří, lidi stále chodí a fandí nám od začátku do konce. Za celou sezonu jsem neslyšel, že by na nás někdo řval. Do toho ta povedená chorea. Já nic podobného ve skupině Východ neviděl. Fanouškům můžeme jen poděkovat.