Osudový semifinálový soupeř. Minimálně v posledních dvou sezonách. A zatím se Třinec proměnil v noční můru. „Zadinův“ systém mu totiž dvakrát zhatil sny o finále. Trenér Radim Rulík se pokusí naplnit rčení: Do třetice všeho dobrého. Ukáže se, jestli Oceláři platili jen na Mladou Boleslav, nebo vyzrají i na Pardubice.

Radim Rulík sice emoce najevo příliš nedává, ale s týmem prožívá každou vteřinu na ledě. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Musí být rád, že má vloni protivníka ve svém týmu.

„Marek je spolehlivý parťák a výborný trenér. Stejně jako Ríša Král. Oba vnímám jako velkou pomoc směrem k týmu. Jeho trenérský pohled je důležitý. Poslední dvě semifinále jsem působil na střídačce týmu, který hrál proti němu. Teď jsme na jedné lodi a jdeme proti velice silnému mužstvu,“ předesílá Radim Rulík, který si udělal zajímavé srovnání.

„Vzal jsem si sestavu Třince z předloňska, kdy jsme s ním poprvé s Mladou Boleslaví v semifinále hráli. Soupeř jede v linii, kterou nastavili a nezastavily je ani změny. Jsou tam jiní čtyři útočníci a čtyři beci. To nevidím jako markantní zásah. Především pro ofenzivu. Ti co odešli, byli nahrazeni stejně kvalitními hráči. Je jasné, že po třech titulech není jednoduché obhajovat pozice, ale popasovali se s tím skvěle,“ smeká klobouk.

Kromě hráčů vystřídal trenéra Varaďu kolega Moták. Ten je ještě defenzivnější.

„Třinec pořád hraje poctivou defenzivu, nepouští soupeře přes střední pásmo. Čeká na své šance. Když se jim naskytnou, jak v útočné třetině, tak při protiútocích disponují výbornými hráči, co se týče zkušeností i i kvality. S tím souvisí i úspěšná přesilovka. Pokud totiž ty hráče nemáte, tak ji nesehrajete,“ podotýká Rulík.

Nejhorší kombinace, co mohla jeho tým potkat. Třinec je útočný tým, který vychází z propracované defenzivy. Na rozdíl od Olomouce, která měla jen tu obranu…

„Olomouc má dobré hráče. Ale Třinec, to je slovenský nároďák a borci z české reprezentace. Mají dražší hráče a tím pádem schopnost být produktivní je u nich větší,“ míní rovněž kouč dvacítky.

Série s Olomoucí byla tím nejlepším testem na zarputilost protivníka. Jak se zdá, Třinec se v play off ještě více proměňuje v urputné bojovníky…

„To je pravda. Musím však poznamenat jednu věc. Celou sezonu proti nám hrála všechna mužstva maximálně obětavě. Takže to je prvek, se kterým jsme se museli popasovat už v základní části. Samozřejmě v play off je to ještě o level výše a proti Třinci se to ještě posune. Víme to, ale také my se musíme tímto způsobem prezentovat."

Série, která bude mít grády

Pardubice dostaly, respektive si dlouhé volno vysloužily bleskovým odstraněním olomoucké Mory. Mít v play off deset dní bez ostrého zápasu je velký luxus…

„Jedná se o stejné volno, jako před čtvrtfinále. Série s Olomoucí byla sice jen na čtyři zápasy, nicméně kromě toho prvního jsme jeli úplně na krev. V něm jsme soupeři odskočili a pak už jsme nemuseli hrát v takovém vypětí jako v těch dalších. Nějaké šrámy jsme si odnesli, ale stejně jako nemoc, se kterou někteří hráči nastupovali, jsme dostali čas je doléčit. V tuto chvíli jsme všichni bez zdravotních problémů. Ano, měli jsme delší volno, ale vzhledem k tomu co nás čeká je lepší než kratší,“ má jasno Rulík.

Jméno soupeře se dozvědělo Dynamo poměrně pozdě, ale zároveň mu nějaký čas do nedělního startu série ještě zbyl.

„Na základě toho můžeme tréninky uzpůsobit. Víme o koho jde, tak se tréninky směrem k soupeři upraví. Víceméně se zaměřujeme na sebe. Vycházíme z vlastní hry a ta zůstává stejná,“ poukazuje Radim Rulík.

Zadina pomáhal budovat zázračný systém Třince. Teď stojí na opačné straně

Kdo by nechtěl srazit z trůnu opakovaného mistra České republiky? Můžou mít pardubičtí hráči vyšší motivaci?

Bavíme si o semifinále play off. V základní části nemusejí mít hráči vždy stejnou motivaci. Teď ji ale mají všichni vyšroubovanou na maximum,“ tvrdí pardubický kouč.

A co od série očekává?

"Doufám, že to bude vypjatá série. Která bude mít grády ve skvělé kulise. Chodí plný stadion. Pro ten výkon a výsledek uděláme všechno,“ slibuje i za kabinu.

On sám si ale před plným barákem atmosféru moc neužívá.

"Musím říct, že to moc nevnímám. Jde to kolem mě. Snažím se maximálně soustředit na zápas. Pro ty kluky, když dají gól, něco se podaří, nebo se udržíme déle v pásmu soupeře a dostáváme soupeře pod tlak, tak to jsou momenty, které je neskutečně nabudí,“ dodává Radim Rulík.