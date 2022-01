Přesně měsíc. Od třicátého do třicátého. Od domova do domova. Od Českých Budějovic do Mladé Boleslavi. Pardubičtí hokejisté podruhé za sebou nezvládli poslední utkání v daném měsíci. Předposledního prosince zcela propadli na vlastním ledě s Motorem a nyní v lednu vůbec nestačili výsledkově na Bruslaře. Mezitím Dynamo jenom vyhrávalo. Sedmkrát za sebou.

Gól by nedali ano do rána

Na rozdíl od posledního vystoupení v roce 2021 odešli v neděli domácí hráči z ledu se se ctí. Ano, prohráli 0:4, ale tímto rozdílem „tekli“ s Budějkami již po první třetině. Navíc čtvrtou branku proti Boleslavi inkasovali při trochu zoufalé power play.

Dynamo svého soka přestřílelo, ale gól by nedalo, i kdyby se hrálo do rána.

„Jsou zápasy, kdy tam nespadne vůbec nic,“ lakonicky konstatoval pardubický útočník Matěj Blümel.

Byl to on, kdo mohl otevřít skóre zápasu či po pár vteřinách druhé části vyrovnat.

„Tlačili jsme je, ale na to se nehraje. Z těch šancí, co máme, musíme dávat góly,“ říká.

Jeho tým zasypal Krošelje téměř čtyřiceti ránami.

„Je to zmar. Soupeř nás do bezbrankového prostoru nepustil a dorážky nám chyběly. Měli jsme spoustu střel mimo bližší prostor, z gólmana to občas vypadlo, ale my jsme se k puku nedostali,“ podotýká cestující náhradník pro olympijské hry.

Kromě nuly na kontě vstřelených branek, zapsali domácí nulu také v kolonce vyloučených. Sami pak hráli pouze dvě přesilovky.

„Disciplinovanost je hezká věc, ale my musíme zapracovat na našich přesilovkách. Je potřeba z nich dávat góly, aby nám pomohly,“ má jasno Matěj Blümel.

Valcha "dovalchoval"

Neděle 30. ledna se zapíše do pardubických hokejových srdcích černým písmem. Čert vem výpadek proti Mladé Boleslavi.

Červenobílé barvy navždy opustila ve věku šestaosmdesáti let jedna z legend klubu Milan Valcha Jiroutek. Pardubický rodák začínal s hokejem ve dvanácti. Pozor, jako obránce. Později se však stal vyhlášeným středním útočníkem známým především pro svoji nepříjemnou a důraznou hru. V dresu Pardubic nastoupil v sezonách 1952 až 1968 v 570 utkáních. Poté postupně ještě oblékl dresy Hradce Králové, ESC Kitzbühel (Rakousko), Dvora Králové nad Labem a Hořic. Stal se také úspěšným trenérem mládeže. Později i ředitelem zimního stadionu.Čest jeho památce.

Chuť si pokusí spravit na ledě prsžské Sparty

Mohou napravit zaváhání. Už v úterý Od 19 hodin se Dynamo představí na Spartě. „Tahali jsme dlouhou sérii výher. jedna prohra nás nesmí a nemůže zastavit. Další zápas, další den. Jdeme dělat svoji práci a znovu si půjdeme za vítězstvím. Řídíme se heslem: Vyhraj, nebo se pouč. Takže si rozebereme špatné situace a na Spartu vlítneme,“ říká odhodlaně pardubický kapitán Patrik Poulíček, který v neděli poprvé v té roli prohrál.