Po třech výhrách porážka. Vrchlabští hokejisté finišují s přípravou na novou sezonu a v předposledním přípravném utkání padli na ledě Letňan. O čestný úspěch hostujícího celku se postaral minutu před koncem Filip Moník.

Souboje vrchlabských hokejistů se soupeřem z Letňan budou i v nadcházející sezoně patřit k ozdobám druhé ligy. | Foto: Anton Martinec

Staří dobří známí se potkali v úterním přípravném utkání na blížící se start druhé hokejové ligy. Vrchlabští hokejisté se představili na ledě Letňan, tedy soupeře, se kterým loni končili jinak úspěšnou sezonu. Podobně jako ve čtvrtfinále play off, i tentokrát se z vítězství radovali Pražané, hrdinou zápasu byl extrutnovský Matěj Poul, autor dvou branek.

HC Letci Letňany – HC Stadion Vrchlabí 4:1

Oba celky šly do vzájemného souboje s odlišnou bilancí z dosavadních letních zápasů. Letci po dvou úvodních výhrách čtyřikrát prohráli, opačnou statistikou se naopak mohli pochlubit Východočeši, kteří drželi sérii tří vítězství v řadě.

Střelci v přípravě HCV:

5 – Filip Krsek, 3 – Jakub Tatar, Filip Moník, 2 – Jan Boukal, Patrik Urban, Tomáš Bláha, 1 – Lukáš Abraham, Albert Cerman, Ondřej Štembera, David Chalupa, David Sýkora, Jakub Kynčl.

Tentokrát ale padla výhra do klína pražského týmu. V úvodní vyrovnané periodě už se zdálo, že se diváci branky nedočkají. V úplném závěru se ale trefil domácí Poul a stejný scénář měla i perioda druhá, ve které bývalý útočník Trutnova zvyšoval na 2:0 ve 36. minutě.

Také závěrečnou dvacetiminutovku vyhráli domácí rozdílem jediné trefy, tentokrát už ale bylo k vidění více branek. Hosté ve snaze o zkorigování výsledku nejprve dvakrát inkasovali z holí Poppela a Jobánka, alespoň čestný úspěch horalů zaznamenal minutu před koncem Moník, jenž skóroval ve třetím utkání po sobě.

Poslední přípravný duel před novým soutěžním ročníkem sehrají vrchlabští hokejisté ve čtvrtek na ledě Hronova. Sezonu 2023/2024 odstartuje tým kouče Tomáše Jirků v sobotu 23. září na vlastním ledě proti Příbrami.

Fakta – branky: 19. Poul, 36. Poul, 43. Poppel, 53. Jobánek – 59. Moník. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:1. HC Letci Letňany: J. Němeček – D. Němeček, Niko, L. Chalupa, Fiala, Drtina, Ducháč, Kolářík, Gurjevskij – Uhlík, Sklenář, Mrňa – Poppel, Korčák, Pšenička – Jobánek, Hájek, M. Poul – Vacín, Mácha, Theimer. HC Stadion Vrchlabí: Vacek – Bendík, Boukal, D. Sýkora, Abraham, J. Kynčl, Štembera, Srnský – D. Chalupa, Chrtek, Moník – A. Jirků, Urban, Tatar – Šlaicher, Kastner, Bláha – A. Cerman.

Ohlasy na utkání

Jiří Drtina, obránce HC Litci Letňany: „Chtěli jsme co nejrychleji otáčet hru a dostávat puky za obránce soupeře. Cílem bylo vyvinout tlak a celý zápas hodně bruslit. Definitivně nás uklidnila až třetí branka. I předtím jsme měli více ze hry, ale kdybychom dostali gól na 1:2, mohlo to být jiné. Inkasovaný gól bohužel vznikl z takové nešťastné situace. Sice se asi nic neděje, ale pro brankáře je to škoda. Chtěli jsme mu tu nulu dopřát. Nějaké rezervy ve hře ještě máme, ale to je práce na celou sezonu. Navíc nikdy nebudeme hrát úplně dokonale.“

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Odehráli jsme náročné utkání proti kvalitnímu soupeři na malém hřišti, které nám dlouhodobě nesedí. Utkání bylo vyrovnané, ale soupeř potrestal naše individuální chyby a my jsme naopak chyby soupeře potrestat nedokázali. Málo se v těchto utkáních tlačíme do koncovky a dělá nám problém zjednodušit hru, což je na takto specifickém hřišti nezbytné. Dále každý den budeme pracovat v tréninkovém procesu na zlepšování se a ve čtvrtek nás čeká generálka na ligu v Hronově.“

Výsledky Letňan v přípravě

Kobra Praha – Letňany 1:4, Letňany – Salcburk B 1:0, Letňany – Kobra Praha 4:5, Pardubice B – Letňany 4:2, Slavia Praha – Letňany 6:0, Příbram – Letňany 2:1sn, Vrchlabí – Letňany 4:1. Pátek 17.30: Letňany – Příbram.



Výsledky Vrchlabí v přípravě

Vrchlabí – Benátky n. J. 1:3, Benátky n. J. – Vrchlabí 1:5, Vrchlabí – Hronov 1:2, Vrchlabí – Děčín 5:1, Žďár n. S. – Vrchlabí 2:7, Děčín – Vrchlabí 2:3, Letňany – Vrchlabí 4:1. Čtvrtek 18.00: Hronov – Vrchlabí